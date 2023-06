Ethereum Kurs: 2.000 Dollar in Schlagdistanz – BlackRock weiter im Fokus

Auch zu Beginn der neuen Handelswoche bleiben die Hoffnungen auf die erstmalige Zulassung eines physisch besicherten Bitcoin-ETFs in den USA die bestimmende Thematik. Am vergangenen Freitag kostete eine Ether-Einheit (ETH) mit 1.935 Dollar so viel wie seit Anfang Mai nicht mehr.

Am Dienstagvormittag notiert ein ETH bei 1.874 Dollar und damit immer noch fast neun Prozent höher als vor einer Woche.

Hoffnungen auf Zulassung eines Bitcoin-ETFs ebben nicht ab – BlackRock forciert Kursfantasien der Anleger

Der größte Vermögensverwalter der Welt BlackRock hatte bereits vor rund 1,5 Wochen einen entsprechenden Antrag auf einen Bitcoin-Spot-ETF bei der Aufsichtsbehörde SEC eingereicht. Branchengrößen wie Fidelity und WisdomTree hatten ebenfalls entsprechende Anträge abgesendet, hieß es. Der Grund für die Euphorie basiert damit weiterhin auf Spekulationen, dass der Primus BlackRock schon bald grünes Licht für einen Bitcoin-Spot-ETF erhalten könnte.