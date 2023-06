WOCHENVORSCHAU: Termine bis 11. Juli 2023

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 11. Juli 2023

----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 28. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Bayer, Research and Development Day 10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung, Stuttgart 10:00 DEU: Deutsche Bahn, Aufsichtsratssitzung 11:00 LUX: Grand City Properties, Hauptversammlung, Luxemburg 13:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung, Gießen 13:00 LUX: Aroundtown S. A., Hauptversammlung, Luxemburg 22:30 USA: Micron Technology, Q3-Zahlen 22:30 USA: US-Notenbank Fed stellt Ergebnisse des jährlichen Bankenstresstests vor TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: GfK-Verbrauchervertrauen 07/23 08:00 DEU: Schulden der öffentlichen Haushalte (Bund, Länder, Kommunen) Q1/23 08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 06/23 10:00 EUR: EZB Geldmenge M3 05/23 10:00 ITA: Erzeugerpreise 05/23 11:00 ITA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (vorläufig) 16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 09:30 DEU: Pressegespräch UBS: Konjunkturausblick Halbjahr 2023 10:00 DEU: Tech-Festival hub.berlin von Bitkom mit Schwerpunkt Künstliche Intelligenz + 16.40 Rede Bundesfinanzminister Lindner 10:00 DEU: Fortsetzung Nachhaltigkeitsgipfel der «Süddeutschen Zeitung», mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), München 10:00 DEU: Online-Pk der Kommunikationsagentur Edelman Trust zum Vertrauen und Glaubwürdigkeit der Finanzbranche, Frankfurt 12:30 DEU: Deutscher Bauerntag, Münster DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz empfängt den Ministerpräsidenten der Republik Nordmazedonien, Dimitar Kova?evski + 19.30 Pk Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident der Republik Nordmazedonien Kova?evski nach dem gemeinsamen Gespräch BEL: EU-Kommission legt Gesetzesvorschlag für digitalen Euro vor, Brüssel USA: US-Präsident Joe Biden hält Rede zur US-Wirtschaft in Chicago ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q2-Zahlen 10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung, Pfedelbach 10:00 DEU: MLP, Hauptversammlung (online) 10:00 ITA: Pirelli, Hauptversammlung 11:00 DEU: Creditreform, Insolvenzen 1. Halbjahr 2023 15:00 FRA: Sanofi, Investor Day 22:00 USA: Nike, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 05/23 08:00 DEU: Überschuldungsintensität nach Bundesländern, Jahr 2022 07:30 DEU: Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen 06/23 08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 05/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:30 SWE: Zentralbank, Zinsentscheid 10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg 06/23 11:00 DEU: Verbraucherpreise Sachsen 06/23 11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) 12:00 IRL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: BIP Q1/23 (3. Veröffentlichung) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 05/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Ifo-Institut veröffentlicht Geschäftsklima Ostdeutschland, Dresden 08:00 DEU: 75 Jahre Statistisches Bundesamt: Wohnungsbau und Wohnungsbestand in Deutschland, Jahre 1950-2022 DEU: International Cannabis Business Conference, Berlin Jährliches Branchentreffen der Cannabiswirtschaft - 1040 Diskussion mit Gesundheitspolitikern des Bundestages über den Stand der Cannabis-Legalisierung in Deutschland 09:00 DEU: Deutscher Bauerntag, Münster + 08.30 Junglandwirt:innen-Treff «Agri-Photovoltaik - Power von Sonne und boden + 09.05 Video-Grußbotschaft Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) + 09.25 Rede NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) + 10.15 Rede Bundesagrarminister Cem Özdemir (Grüne) 09:00 DEU: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) zu Besuch bei Chemieproduzenten BASF in Schwarzheide, Schwarzheide + Einweihung einer Anlage für Kathodenmaterialien und Start der neuen Batterierecyclinganlage + 10.00 Pressegespräch mit dem BASF Management BEL: EU-Gipfel 1. Tag, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 30. JUNI TERMINE UNTERNEHMEN 09:00 DEU: Wüstenrot & Württembergische, Halbjahreszahlen 10:00 DEU: Porsche Automobil Holding, Hauptversammlung 10:00 DEU: ProSiebenSat.1 Hauptversammlung (online), Unterföhring TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Arbeitslosenquote 05/23 01:30 JPN: Verbraucherpreise Tokio 06/23 01:50 JPN: Industrieproduktion 05/23 (vorläufig) 03:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 06/23 06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 08:00 DEU: Außenhandelspreise 05/23 08:00 DEU: Einkommensteuerpflichtige Rentnerinnen und Rentner, Jahr 2022 08:00 DEU: Einzelhandel (Umsatz) 05/23 08:00 GBR: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:00 GBR: Privatkonsum Q1/23 (endgültig) 08:00 GBR: Staatsausgaben Q1/23 (endgültig) 08:00 DNK: BIP Q1/23 (2. Veröffentlichung) 08:30 CHE: BFS: Detailhandelsumsätze 05/23 08:45 FRA: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 08:45 FRA: Erzeugerpreise 05/23 09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer Juni 09:00 CHE: SNB: Volumen Devisenmarktinterventionen Q1/23 09:00 ESP: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:00 AUT: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 09:00 AUT: Erzeugerpreise 05/23 09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 06/23 10:00 ITA: Arbeitslosenquote 05/23 10:00 POL: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 11:00 GRC: Einzelhandelsumsatz 04/23 11:00 BEL: Arbeitslosenquote 05/23 11:00 EUR: Verbraucherpreise 06/23 (vorläufig) 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 05/23 15:45 USA: MNI Chicago PMI 06/23 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 06/23 (endgültig) SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: Energieversorgungsunternehmen MVV Energie nimmt Biomasse-Dampferzeugungsanlage in Betrieb, Mannheim 10:00 DEU: BGH verhandelt über Aufklärungspflichten des Immobilienverkäufers im Rahmen einer sogenannten Due Diligence, Karlsruhe BEL: EU-Gipfel 2. und letzter Tag, Brüssel ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 3. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: VDMA veröffentlicht Auftragseingang im Maschinenbau Mai 2023 ESP: Repsol, Q2-Umsatz USA: Pkw-Absatz 06/23 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Tankan Q2/23 02:30 JPN: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 08:30 CHE: BFS Landesindex der Konsumentenpreise 06/23 09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 05/23 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 06/23 SONSTIGE TERMINE 09:00 DEU: «Frankfurt Euro Finance Summit» erwartet werden als Redner u.a. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, BDI-Präsident Siegfried Russwurm und Ex-Deutsche-Bank-Chef Josef Ackermann, Frankfurt 09:30 DEU: Beginn Berufungsverfahren gegen Impfstoffhersteller wegen Schadenersatzes, Bamberg Die Klägerin will vom Impfstoffhersteller Astrazeneca Schadenersatz nach einem angeblichen Impfschaden. 10:00 DEU: Pressegespräch Förderbank KfW zur Entwicklungsfinanzierung, Frankfurt/M. 16:30 DEU: Empfang Deutsche Börse zum 35. Dax-Geburtstag, Frankfurt/M. Erster Handelstag des Deutschen Aktienindex (Dax) war der 1. Juli 1988. Anlässlich des Jubiläums wird Deutsche-Börse-Vorstand Stephan Leithner auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse die Schlussglocke läuten. 19:00 DEU: Forum IAA - Mobilität im Umbruch mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller, Patrick Fruth (TÜV Süd), Clemens Baumgärtner (Wirtschaftsreferent München), Hans Hammer (Wirtschaftsbeirat Bayern) 15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs des südamerikanischen Wirtschaftsbündnisses Mercosur aus Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay. Thema dürfte unter anderem das Freihandelsabkommen mit der EU sein. HINWEIS USA: Börse verkürzter Handel bis 19.00 h (Anleihenmarkt bis 20.00 h) ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 4. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Manz, Hauptversammlung, Filderstadt 10:00 DEU: TLG Immobilien, Hauptversammlung, Berlin 10:00 DEU: Centrotherm, Hauptversammlung, Blaubeuren 10:30 DEU: Handelsverband Deutschland (HDE), Halbjahres-Pk, Berlin 11:00 DEU: Funkwerk, Hauptversammlung, Erfurt 12:00 GBR: Marks & Spencer, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 AUS: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Handelsbilanz 05/23 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 06/23 SONSTIGE TERMINE DEU: Fortsetzung der Tarifverhandlungen für die rund 280 000 Beschäftigen im Einzel- und Versandhandel in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Leipzig 11:00 DEU: Konferenz Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV) zum Thema Versicherungsregulierung, Berlin 15:00 ARG: Mercosur-Gipfel, Puerto Iguazú HINWEIS USA: Feiertag, Börse geschlossen ----------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 5. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Ströer, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: WCM Beteiligungs- und Grundbesitz AG, Hauptversammlung, Berlin 10:00 AUT: Voestalpine, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: VDA, VdIK, KBA - Kfz-Neuzulassungen 06/23 NLD: Ahold Delhaize, außerordentliche Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR ROU: Zentralbank, Zinsentscheid 02:30 JPN: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 06/23 08:45 FRA: Industrieproduktion 05/23 09:00 ESP: Industrieproduktion 05/23 09:15 ESP: PMI Dienste 06/23 09:45 ITA: PMI Dienste 06/23 09:50 FRA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 10:30 GBR: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Erzeugerpreise 05/23 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 05/23 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 05/23 (endgültig) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll vom 14.6.23 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: L-Bank-Wirtschaftsforum, Offenburg Diesjähriger Gastredner ist der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz und langjährige Diplomat Botschafter Christoph Heusgen. Er wird zum Thema «Neue Weltordnung - das Konzept von West gegen Ost hat ausgedient» sprechen. 08:30 DEU: Bundesbank-Symposium: «Bankenaufsicht im Dialog», Frankfurt U.a. mit Reden von Bundesbank-Präsident Joachim Nagel, Bundesbank-Vizepräsidentin Claudia Buch und Bafin-Präsident Mark Branson 11:00 DEU: Pk ifo Institut Dresden zu Wirtschaftsperspektiven und Konjunkturentwicklung in Ostdeutschland und Sachsen Sommer 2023, Dresden 17:00 DEU: «Eurobörsentag 2023» der «Börsen-Zeitung», Frankfurt U.a. mit Deutsche-Börse-Vorstand Thomas Book ----------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 6. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Südzucker, Q1-Zahlen 07:00 DEU: Gerresheimer , Q2-Zahlen 07:30 DEU: Suse, Q2-Zahlen 10:00 DEU: Hornbach Baumarkt AG, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 10:00 DEU: Baader Wertpapierhandelsbank, Hauptversammlung 10:00 DEU: VDMA Bayern, Jahres-Pk zu Ergebnisse Konjunkturumfrage des bayerischen Maschinen- und Anlagenbaus, München 14:00 USA: Coty, Investor Day TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE AUT: AT&S, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR POL: Zentralbank, Zinsentscheid 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 05/23 08:00 FIN: Handelsbilanz 05/23 (vorläufig) 08:00 ROU: Einzelhandelsumsatz 05/23 08:30 HUN: Industrieproduktion 05/23 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 05/23 14:15 USA: ADP Beschäftigung 06/23 14:30 USA: Handelsbilanz 05/23 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Dienste 06/23 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: ISM Dienste 06/23 16:00 USA: EIA Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Halbjahres-Pk der Großbrauerei Veltins, Schmallenberg 11:00 DEU: Pk zur Hauptkonferenz der Gesundheitsministerinnen und -minister der Länder, Friedrichshafen 11:30 DEU: Branchentag der Automobil-Zuliefererindustrie mit Wirtschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD), Ichtershausen ----------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 7. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: Hornbach Holding, Hauptversammlung, Landau in der Pfalz 11:00 DEU: Helma Eigenheimbau, Hauptversammlung (online) TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: Realeinkommen 05/23 07:00 JPN: Frühindikatoren 05/23 (vorläufig) 07:45 CHE: Arbeitslosenquote 06/23 08:00 DEU: Industrieproduktion 05/23 08:30 HUN: Verbraucherpreise 06/23 09:00 CHE: Fremdwährungsbestand 06/23 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 05/23 11:00 GRC: Verbraucherpreise 06/23 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 06/23 EUR: Fitch Ratingergebnis Ungarn SONSTIGE TERMINE DEU: Verkündungstermin im Kapitalanleger-Musterverfahren der Deka Investment GmbH gegen die Volkswagen AG und die Porsche Automobil Holding SE, Braunschweig 10:00 DEU: BER-Untersuchungsausschuss im Landtag Brandenburg zu den Kosten- und Terminüberschreitungen des eröffneten Flughafens, Potsdam ----------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 10. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:30 AUT: OMV, Q2-Umsatz 11:00 DEU: Mutares, Hauptversammlung (online) 12:00 GBR: National Grid, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 05/23 03:30 CHN: Verbraucherpreise 06/23 03:30 CHN: Erzeugerpreise 06/23 09:00 AUT: Industrieproduktion 05/23 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 07/23 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 05/23 (endgültig) 21:00 USA: Konsumentenkredite 05/23 SONSTIGE TERMINE 17:00 LUX: Europäischer Rechnungshof veröffentlicht Bericht zu nachhaltiger Bodenbewirtschaftung ----------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 11. JULI TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 AUT: Telekom Austria, Q2-Zahlen 10:00 DEU: CropEnergies, Hauptversammlung (online) 10:00 DEU: Syzygy, Hauptversammlung (online) 11:00 DEU: Varta, Hauptversammlung (online) 14:00 FRA: Alstom, Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Daimler Truck, Capital Markets Day in Boston/USA DNK: Tryg, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 06/23 08:00 GBR: ILO Arbeitslosenquote 05/23 08:00 DEU: Verbraucherpreise 06/23 (endgültig) 10:00 ITA: Industrieproduktion 05/23 11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 07/23 SONSTIGE TERMINE 11:30 DEU: Hybrid-Diskussionsveranstaltung Deutsche Krankenhausgesellschaft e.V. «Krankenhausgipfel Spezial» zur Krankenhausreform, Berlin LTU: Nato-Gipfel (1. Tag), Vilnius ----------------------------------------------------------------------------------------

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi