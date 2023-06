Dax Tagesrückblick: Erholung scheitert an der 16.000 Punkte-Marke - Siemens-Aktie nach Studie unter Druck

Der deutsche Leitindex startete mit einer Aufwärtskurslücke in den heutigen Handelstag und legte im Anschluss weiter zu, die 16.000er Marke war heute allerdings eine Nummer zu groß für die Käuferseite: Das Tageshoch lag bei 15.995 Punkten, ein Ausbruch über die psychologisch wichtige Hürde gelang nicht.

Am Ende des Tages stand aber immerhin ein Plus von 99 Punkten auf 15.945 Punkte zu Buche, der MDAX legte um 270 Punkte auf 27.217 Punkte zu.

Siemens Energy auf Erholungskurs

Nach dem geschichtsträchtigen Kursverlust von 37 Prozent am vergangenen Freitag kann sich die Aktie von Siemens Energy heute recht kräftig erholen, mit einem Zugewinn von über 6 Prozent war der Wert Tagesgewinner im DAX40.

Sartorius und Hensoldt waren ebenfalls auf Erholungskurs nach den Kursverlusten der vergangenen Tage und legten jeweils gut 4 Prozent zu.

Zalando unter Druck nach Analystenkommentar

Zalando büßten am Dax-Ende die Kursgewinne der vergangenen Tage wieder ein und verloren über 5 Prozent an Wert. Damit waren die Anteilsscheine des Online-Modehändlers größter Tagesverlierer im deutschen Leitindex. Zweifel an den langfristigen Zielen des Internet-Modehändlers machten am Markt die Runde, ausgelöst durch eine Studie der Investmentbank Bernstein.

Siemens im Fokus nach Studie

Die Anteilsscheine von Siemens kamen am Nachmittag nach einer Analystenstudie der französischen Großbank Societe Generale (SocGen) unter Druck und verloren über 3 Prozent im Tagesvergleich. Die Bank hat die Einstufung für Siemens vor den Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen.

Alasdair Leslie schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Risiken im Segment Digital Industries. Hier könnten die Aufträge hinter den Erwartungen zurückbleiben. Während die Markterwartung einen Rückgang der Aufträge von 23 Prozent prognostiziere, rechnet Leslie mit einem Minus von 30 Prozent. Dies belastete den Aktienkurs des Unternehmens. (mit Material von dpa-AFX)