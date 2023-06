Deutsche Telekom: Kurs dreht an Supportzone!

Für T-Mobile wird es immer schwieriger, weiter zu wachsen. Um die US-Tochter auf Dauer kontrollieren zu können, musste die Telekom ihren Anteil von 43,2 Prozent auf über 50 Prozent erhöhen. Problematisch erscheint jedoch der Preis der US-Tochter. T-Mobile US ist sehr erfolgreich, weshalb die Aktie immer teurer wurde. Mittlerweile ist T-Mobile US das wertvollste Telekomunternehmen der Welt. Dabei ist es für den Mobilfunkriesen nicht hilfreich, dass Amazon den Einstieg in den US-Mobilfunkmarkt angekündigt hat. Auf einem Nebenschauplatz köchelt auch ein mögliches Verbot von Schlüsselkomponenten des 5-G-Netzes aus dem Hause Huawei und ZTE vor sich hin. Die Telekom hat sehr stark auf den Ausrüster Huawei gesetzt und könnte zum Austausch wichtiger Komponenten gezwungen werden.

Zum Chart

Die Aktie der Deutschen Telekom gehörte 2022 zu den großen Gewinnern im DAX. Auch 2023 hat vielversprechend begonnen. Zurückblickend bildete der Kursabschwung aufgrund des beginnenden Ukrainekrieges ein partielles Tief am 7. März 2022 bei 14,47 Euro aus. Der Rebound lief ausgehend vom Tief in Form eines Aufwärtstrends bis zum Kernwiderstand bei rund 19,24 Euro am 2. Juni 2022. Dieses Kursniveau wurde seit Anfang Juni insgesamt 6-mal getestet und am 5. Januar 2023 nachhaltig überschritten. Ab 5. Januar 2023 bildete sich ein Aufwärtstrend aus, der bis 5. April Bestand hatte und ein partielles Hoch bei 23,13 Euro markierte. Gerüchte über einen Einstieg Amazons in den amerikanischen Mobilfunkmarkt hat der Aktie ein Minus von gut 13 Prozent bis zum Kernsupport bei 19,24 Euro eingehandelt. Von diesem Schockniveau hat sich der Aktienkurs wieder um 7 Prozent nach oben entwickelt, nachdem viele Analysten zu diesem Kurs eine Kaufgelegenheit sahen. Wahrscheinlich ist auch das Lobbyieren hilfreich, dass das Management der Telekom von den Streaming-Anbietern eine finanzielle Beteiligung am kostspieligen Netzausbau fordert.