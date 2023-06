FORTINET - Aktie klopft am Allzeithoch an

Fortinet Inc. - WKN: A0YEFE - ISIN: US34959E1091 - Kurs: 74,330 $ (Nasdaq)

Die Fortinet-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete im Juni 2010 nach einem Allzeittief bei 1,48 USD und führte die Aktie im Dezember 2021 zu einem Allzeithoch bei 74,35 USD.

Anschließend konsolidierte der Wert lange in einem Abwärtstrendkanal bis an das log. 38,2%-Retracement des Rallyabschnitts ab Oktober 2020 bei 46,16 USD. Ende März brach die Aktie aus diesem Trendkanal nach oben aus. Schon in der vorletzten Woche erreichte sie ihr Allzeithoch. Nach einem kleinen Abpraller klopft sie in dieser Woche erneut an.

Rally kann weitergehen, wenn …

Ein stabiler Ausbruch auf ein neues Allzeithoch wäre aus charttechnischer Sicht ein klares Fortsetzungssignal für die langfristige Rally. Ein erstes großes Ziel läge dann vermutlich im Bereich um 100 USD. Mittel- bis langfristig könnte man sogar auf Kurse knapp unter 150 USD hoffen.

Größere Rücksetzer sollten nun spätestens im Unterstützungsbereich um 58,29 USD enden. Denn ein Rückfall darunter würde die Gefahr einer großen Topbildung heraufbeschwören, die aber erst mit einem Tages- bzw. Wochenschlusskurs unter 42,16 USD vollendet wäre.

Fazit: Gelingt der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann kann die Aktie kurzfristig um rund 1/3 zulegen. Mittelfristig kann sie sich verdoppeln.

(© stock3 2023 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)