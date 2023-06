EQS-Adhoc: Steuler Fliesengruppe AG: Hohe Umsatzeinbrüche setzen sich fort - Sanierungsbemühungen drohen zu scheitern

EQS-Ad-hoc: Steuler Fliesengruppe AG / Schlagwort(e): Liquiditätsprobleme

Steuler Fliesengruppe AG: Hohe Umsatzeinbrüche setzen sich fort - Sanierungsbemühungen drohen zu scheitern



30.06.2023 / 18:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung Hohe Umsatzeinbrüche setzen sich fort - Sanierungsbemühungen drohen zu scheitern Bremen, 30.06.2023 - Die Steuler Fliesengruppe AG (ISIN DE006770001) muss auch in der 2. Hälfte des Monats Juni 2023 weiterhin einen drastischen Umsatzeinbruch feststellen. Eine Verbesserung der Situation zeichnet sich aus Sicht der Gesellschaft auch in den nächsten Wochen noch nicht ab. Der aufgrund langjähriger Erfahrungen erwartete Umsatzzuwachs im Verlauf des zweiten Quartals ist damit, insbesondere durch die im Baugewerbe entstandene fehlende Investitionsbereitschaft infolge gestiegener Finanzierungszinsen und durch die Unsicherheiten der Verbraucher in Bezug auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) in diesem Jahr nicht nur ausgeblieben, sondern hat sich in das Gegenteil umgekehrt. Die seit über einem Jahr erheblich gestiegenen Energiekosten belasten zusätzlich die Ertragssituation und die Liquiditätssituation der energieintensiven Fliesenproduktion der Unternehmensgruppe. Die Organe der Steuler Fliesengruppe AG haben intensive Gespräche mit einem potentiellen strategischen Partner sowie dem Großaktionär über die Zurverfügungstellung von Fremd- und Eigenkapital geführt. Diese Gespräche sind jedoch bislang ergebnislos geblieben. Ein kurzfristiger erfolgreicher Abschluss ist aktuell nicht mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu erwarten. Der Vorstand der Gesellschaft und die Organe ihrer Tochtergesellschaften sehen sich daher in Anbetracht der aktuellen Verhandlungssituation veranlasst, weitere tatsächliche und rechtliche Maßnahmen, einschließlich der etwaigen Stellung von Insolvenzanträgen zu prüfen und ggfs. einzuleiten. Kontakt: Steuler Fliesengruppe AG Alexander Lakos Vorstand Schönebecker Straße 101, 28759 Bremen Tel. 0421/6262-206





Ende der Insiderinformation

30.06.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com