GOLDMAN SACHS - Die Goldmänner schlagen zu

Die Aktie der amerikanische Bank Goldman Sachs markierte am 02. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 426,16 USD und fiel danach in einer schnellen Bewegung auf ein Tief bei 278,15 USD zurück. Dieses Tief testet der Wert im Juli 2022 noch einmal.

Seitdem bestimmt eine Aufwärtsbewegung das Kursgeschehen. In der Spitze zog der Wert auf 389,57 USD an. In den letzten Tagen testete er den Aufwärtstrend seit Juli. Intraday notierte er an zwei Tagen darunter, ohne dass es zu einem Tagesschlusskurs darunter kam. Gestern riss die Aktie in der Eröffnung ein Aufwärtsgap zwischen 314,90 und 316,25 USD. Anschließend schloss sie die beiden Abwärtsgaps vom 23. Juni und 22. Juni. Trotz gewisser Gewinnmitnahmen in der zweiten Tageshälfte war die Aktie gestern die zweitstärkste im Dow Jones.

Erholung kann weitergehen.

Der gestrige Tag sollte eigentlich ein Startschuss für eine Erholung sein. Kurzfristig ist zwar mit einem Rücksetzer zu rechnen. Aber anschließend könnte der Wert in Richtung EM A200 bei aktuell 336,25 USD und später sogar 347,46 USD ansteigen. Ein Rückfall unter das aktuelle Wochentief bei 310,56 USD würde die Bullen in arge Nöte bringen. Ein Rückfall gen 278,15 USD wäre nur schwer zu vermeiden. Ob diese Marke dann Halt bieten könnte, wäre auch noch abzuwarten.

Fazit: Der gestrige Tag gibt den Bullen auf kurzfristige Sicht gut Chancen. Ein kleiner Rücksetzer im Handelsverlauf könnte noch einmal Einstiegschancen bieten.

