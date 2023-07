Bankaktien ohne Kursfantasie: Von Peak Profits und strengeren Liquiditätsvorschriften

Und hier das Video zum ausführlichen Artikel vom vergangenen Freitag: "Peak Profits: Warum keiner mehr Bankaktien kauft".

Was der Markt sieht, die Fundamentaldaten aber noch nicht zeigen: Die Banken stecken immer noch voller Risiken, bieten keinerlei Fantasie, steuern auf Peak Profits zu – und die Regulierer könnten ihrem Geschäftsmodell den Rest geben. Wer sich in Europa jetzt auf die Schulter klopft und die Minibankenkrise im Frühjahr 2023 als reines US-Problem abtut, sollte erkennen: Auch die streng regulierte systemische Credit Suisse ist im März spektakulär gescheitert. Die Folge: Die Aufsicht darf nicht weiter einzig und allein auf die normative Erfüllung quantitativer Solvenz-Kennzahlen setzen, während die Banken selbst bestimmen, welche Einlagen sie für stabil halten. Wie eine verschärfte Regulierung aussehen und was das für die Banken bedeuten könnte, sehen Sie hier.

