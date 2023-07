DAX förmlich hochgeschossen

Überraschend hat der Deutsche Aktienindex DAX am Freitag sehr stark direkt über das Widerstandsniveau von 16.145 Punkten zugelegt und dadurch die Grundlage in dieser Woche für weiter steigende Notierungen gesetzt. Nun rücken wieder einmal mehr die Jahreshochs aus 2021 sowie die Rekordstände in den Fokus.

Nur ganz knapp ist ein erfolgreicher Tages- und Wochenschlusskurs oberhalb der Kaufmarke von 16.145 Punkten zustande gekommen, was dem heimischen Leitbarometer in dieser Woche zu weiteren Kursgewinnen zunächst an 16.290 und darüber sogar die Rekordstände von 16.427 Punkte verhelfen dürfte.

Bei der vorliegenden Aufwärtsdynamik lässt sich ein bärisches Szenario für den Index kaum ableiten, vollständigkeitshalber würde dies allerdings auch erst unterhalb von 15.700 Punkten greifen und würde dementsprechend Korrekturpotenzial zurück auf 15.629 und darunter 15.542 Punkte entfalten.

Ein Hinweis vorweg, wegen dem US-amerikanischen Unabhängigkeitstag bleiben die Börsen am Dienstag in den USA geschlossen, am Montag findet nur ein verkürzter Handel statt. Erste Wirtschaftsdaten wurden in der Nacht zum Montag trotzdem geliefert, den Anfang hat Japan mit dem Tankan-Report für das verarbeitende und nicht-verarbeitende Gewerbe per Q2 vorgelegt. China hat dagegen mit dem Caixin-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juni im Anschluss nachgezogen. Zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr haben Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland mit ihren Einkaufsmanagerindizes nachgezogen.