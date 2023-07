EQS-News: Swiss Merchant Group AG: Swiss Merchant Group emittiert eine dreijährigen 8% Schweizer-Franken Coupon-Wandelobligation für zukünftige Grün-Zertifizierte Investments

EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/ESG

Die Swiss Merchant Group AG, eine in der Schweiz ansässige Investmentgesellschaft, gibt bekannt, dass diese die Begebung einer Wandelobligation von bis zu 5 Mio. Schweizer Franken mit einer dreijährigen Laufzeit und einem Coupon von 8% durchführt. Die Swiss Merchant Group AG wird die Obligation in der Schweiz unter dem FIDLEG Gesetz vermarkten; diese Emission wäre in der Schweiz von der Prospektpflicht gemäss dem Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetz («FIDLEG») befreit. Das Term Sheet mit dem dazugehörigen Zeichnungsschein sind direkt auf der Website des Unternehmens www.swissmerchantgroup.com auf Anfrage unter smg_convertible@swissmerchantgroup.com sowie am Hauptsitz in Kastanienbaum, Schweiz, erhältlich. Die Swiss Merchant Group AG beabsichtigt die aufzunehmenden Anleihesumme in die Bereiche erneuerbare Energien sowie in Emissions-Reduzierende Assets zu investieren, und zwar sowohl in vorbörslich- (Pre-IPO) als auch in börsennotierte Unternehmen, um das Anlageportfolio der Swiss Merchant Group im Bereich von Solar, Hydro und Wind-Investments zu erweitern. Dieses würde die laufenden Erträge der SMG durch zusätzliche Cashflows in den nächsten Jahren weiter steigern. Axel Krüger, Präsident des Verwaltungsrates der Swiss Merchant Group AG, sagte: "Wir freuen uns, dass wir unsere Präsenz auf dem Markt für Nachhaltigkeitsfinanzierung weiter ausbauen können. Die SMG will eine aktive Rolle bei der Entwicklung von grünen Anleihen, um das Thema des Natur-Grünen-Kapitals sowie der verbundenen Investments-, sowohl bei der Arrangierung und Finanzierung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien spielen. Als Teil dieser Strategie öffnet die Swiss Merchant Group AG erstmals ihre Kapitalstruktur, um die notwendigen Ressourcen für weiteres Wachstum zu sichern." Über die Swiss Merchant Group AG Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in der Villa Krämerstein in Kastanienbaum, Schweiz. SMG hält private Direktinvestitionen entlang von Megatrends und verwaltet ein Portfolio von festverzinslichen Instrumenten. SMG tätigt Lead- und Co-Investitionen, arrangiert Kapitalsyndikate, übernimmt Underwritings und beschafft Kapital in allen Formen (Private Equity, Private Debt, Public Debt und Equity). Swiss Merchant Group AG St. Niklauserstrasse 59 CH-6047 Kastanienbaum smg_convertible@swissmerchantgroup.com





