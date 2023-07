DAX im US-Feiertagsmodus, KWS Saat Kooperation, Deutsche Bank strukturiert um.

Der Wochenstart im DAX stand im Zeichen einer Konsolidierung, die nach dem starken Freitag nicht ungewöhnlich war. Da an der Wall Street nur ein verkürzter Handel stattfand, musste der DAX letztlich auch ohne Impulse auskommen. So impulslos skizziert sich auch der bisherige Handelstag im DAX. Wir notieren knapp unter den Vortagestiefs und nähern uns womöglich der psychologischen marke von 16.000 Punkten.

Über dieses "Durchatmen" in Verbindung mit sehr geringer Volatilität spricht Daniel Saurenz in diesem Interview und merkt auch an, dass in den USA trotz des Feiertags heute ein sehr euphorisches Sentiment in Bezug auf die nächsten Tage am Aktienmarkt herrscht.

Zu spüren ist dies zum Beispiel bei der "Sommer-Aktie" AirBnB, welche mit neuen Marketingideen, wie der Verlosung von Übernachtungen im Barbie-Haus in Florida, gerade von sich Reden macht. Was steckt noch dahinter und schafft die Aktie ein neues Jahreshoch zur Urlaubssaison?

Zweiter Wert ist KWS Saat, die eine neue Kooperation mit einem Food-Start-Up eingegangen sind. Die Geschäftsaussichten sind gut, wie schon im Mai bestätigt wurde. Der Aktienkurs reflektiert dies noch nicht gänzlich.

Im Umfeld steigender Zinsen blicken wir zudem auf die Deutsche Bank. Hier gab es Schlagzeilen zur Umstrukturierung aber auch eine Rating-Anpassung. Was ist hierfür die Grundlage gewesen?

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen.

Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen.

Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.