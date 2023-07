Cropenergies: Umsatz und Gewinn stark zurückgegangen

Heute Morgen hat die Südzucker-Tochter Cropenergies seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 veröffentlicht.

Quartalszahlen Cropenergies im Überblick

Kennziffer Gemeldet Vorjahr Umsatz 321,4 Mio. EUR 398,4 Mio. EUR EBITDA 25,1 Mio. EUR 97,8 Mio. EUR EBIT 14,1 Mio. EUR 87,2 Mio. EUR Gewinn 11,2 Mio. EUR 64,9 Mio. EUR

Der gesunkene Umsatz hat zwei Gründe: Erstens wurde weniger Ethanol verkauft und die Preise gingen im letzten Quartal zurück. Die Umsätze für proteinhaltige Lebens- und Futtermittel sind dagegen gestiegen.

Im Vorjahresquartal profitiert Cropenergies nach von frühzeitiger Preissicherungen für Rohstoffe und war daher von den Preissteigerungen für Rohstoffe im Zuge des Ukraine-Konfliktes nicht betroffen. Diese Preissteigerungen erklären auch die guten Umsatz- und Gewinnzahlen aus dem Vorjahresquartal. In diesem Jahr haben die hohen Anschaffungskosten für die Rohstoffe voll durchgeschlagen. So stieg etwa die Materialaufwandsquote von 69,9 Prozent auf 82 Prozent.

Prognose bestätigt

Prognose Geschäftsjahr 2023/24 Cropenergies im Überblick

Kennziffer Prognose Umsatz 1,27 bis 1,37 Mrd. EUR EBITDA 140 bis 190 Mio. EUR EBIT 95 bis 145 Mio. EU

Cropenergies geht davon aus, dass die Volatilitäten auf den Absatz-, Rohstoff- und Energiemärkten sukzessive abnehmen.

Cropenergies will Teil der Verkehrswende sein

Cropenergies produziert Ethanol, bei dem es sich um Kraftstoff handelt, der aus Biomasse hergestellt wird. Die EU will im Transportsektor bis 2030 den Anteil der erneuerbaren Energies auf 14 Prozent steigern. So soll der Anteil von E10-Kraftstoff in den weiteren Ländern eingeführt werden. Allerdings wird auch viel Bioethanol, was für die Beimischung verwendet wird, importiert.

Am 11. Juli findet die Hauptversammlung statt. Die nächsten Zahlen werden am 11. Oktober veröffentlicht.