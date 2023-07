EQS-Adhoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA: Zustimmung zum Vergleichsvorschlag zur Beendigung des Pkw-Maut-Schiedsverfahrens

EQS-Ad-hoc: CTS Eventim AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Rechtssache

CTS Eventim AG & Co. KGaA: Zustimmung zum Vergleichsvorschlag zur Beendigung des Pkw-Maut-Schiedsverfahrens



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 (Marktmissbrauchsverordnung) Zustimmung zum Vergleichsvorschlag zur Beendigung des Pkw-Maut-Schiedsverfahrens München, 05. Juli 2023. Das Schiedsgericht hat der autoTicket GmbH und ihren Gesellschaftern einerseits sowie der Bundesrepublik Deutschland andererseits zur Beendigung des Pkw-Maut-Schiedsverfahrens vorgeschlagen, sich auf einen Schadensersatz in Höhe von insgesamt EUR 243 Mio. einschließlich Zinsen zu einigen. Die autoTicket GmbH und ihre Gesellschafter sowie die Bundesrepublik Deutschland haben heute dem Vergleichsvorschlag des Schiedsgerichts zugestimmt. Die autoTicket GmbH ist das zu gleichen Anteilen gehaltene Joint Venture von CTS EVENTIM AG & Co. KGaA und Kapsch TrafficCom AG. In einer vorangegangenen Entscheidung des Schiedsgerichts vom März 2022 wurde der autoTicket GmbH und ihren Gesellschaftern bereits ein Anspruch auf Schadenersatzzahlung dem Grunde nach zuerkannt. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Head of Corporate Communications:

Carmen Fesenbeck

Tel.: +49.40.380788.7299

carmen.fesenbeck@eventim.de Investor Relations:

Marco Haeckermann

Vice President Corporate Development & Strategy

Tel.: +49.421.3666.270

marco.haeckermann@eventim.de



