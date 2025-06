CTS EVENTIM: Rock am Ring und Rock im Park – Reichweite und Markenpräsenz auf Rekordniveau

EQS-Media / 27.06.2025 / 11:47 CET/CEST



Rock am Ring und Rock im Park: Reichweite und Markenpräsenz auf Rekordniveau

Mit mehr als 30 Markenpartnern und rund 180.000 Fans vor Ort sowie 27 Millionen Livestream-Aufrufen auf BILD.de setzen 40 Jahre Rock am Ring und 30 Jahre Rock im Park wieder einmal neue Maßstäbe.

Hamburg, 27.06.2025 – Mega-Erfolg bei Rock am Ring und Rock im Park: Nicht nur die Fans, auch die mehr als 30 Medien- und Markenpartner hatten bei der diesjährigen Jubiläumsausgabe jeden Grund zu feiern. Denn mit insgesamt rund 180.000 Festivalbesuchern an den beiden Standorten Nürburgring und Nürnberg sowie 27 Millionen Aufrufen des BILD.de-Livestreams von Rock am Ring erreichten die Zwillingsfestivals eine noch nie dagewesene Reichweite. So konnten die Partner ihre Brands vor Ort, medial, online und über eigene Aktionen im Umfeld millionenfach aktivieren.

EVENTIM Brand Connect und der Festivalveranstalter PRK DreamHaus, beides Tochterunternehmen der europäischen Nummer Eins in Ticketing und Live Entertainment CTS EVENTIM, agierten als zentrale Vermarktungspartner sowie als Kreativ- und Service-Units für die vertretenen Brands.

Die Getränkepartner sorgten wie immer für vielfältiges Fan-Engagement. Beispielsweise setzte die Brauerei AB InBev in diesem Jahr erstmalig auf die internationale Lager-Marke San-Miguel als Festivalbier und konnte sowohl neue Zielgruppen für das Produkt begeistern als auch das Markenprofil in einem emotionalen Umfeld schärfen.

Lidl war auf beiden Festivals sogar jeweils doppelt präsent. Wie schon in den letzten Jahren konnten die ikonischen und mittlerweile fest etablierten Lidl-Rock Stores – temporäre Pop-up Supermärkte auf dem Festivalgelände – durch Atmosphäre, Sortiment und Nähe zur Fanwelt eine einzigartige Verbindung zur Marke schaffen. Des Weiteren war der Discounter erstmals auch im Infield aktiv, u.a. mit einer Wrecking Ball Challenge rund um die Eigenmarke Solevita, einer Smoothie-Bar und einer Chillout-Lounge. Die Lidl-Mitarbeiter in den Rock Stores garantierten von morgens bis spät in die Nacht einen reibungslosen Service und wurden schnell Teil der begeisterten Festival-Community.

Ebenfalls mit dabei waren in diesem Jahr Opel, Škoda, Pringles, Red Bull und viele mehr. Darüber hinaus bekam das seit Jahren erfolgreiche Creator-Marketing von PRK DreamHaus bei Rock am Ring 2025 erstmals eine eigene Creator Lounge. Außerdem war im Rahmen der Creator-Kooperationen des Festivals u. a. einer der erfolgreichsten deutschen Streamer HandOfBlood vor Ort und erreichte mit seinem Stream vom Festivalgelände auf Twitch täglich mehr als 250.000 Unique Viewer – ein weiterer Booster für die digitale Reichweite des Festivals, besonders bei jungen, onlineaffinen Zielgruppen.

Die Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park 2025 sind ein eindrucksvolles Beispiel dafür, welches Potenzial Festivals für das Bonding von Medien, Marken und Musikfans bieten.

Jan Voss, Managing Director, EVENTIM Brand Connect: „Rock am Ring und Rock im Park sind lebendige Bühnen für Markeninszenierung, kreative Content-Produktion und den Ausbau von Communities. In Kooperation mit PRK DreamHaus wird das Festivalgelände zu einer innovativen Spielfläche für unsere Partner, um ihre Marken für Konsumenten und Mitarbeiter emotional erlebbar zu machen. Reichweite und Emotionen bilden den perfekten Kommunikationsraum. Aus Begegnung wird Begeisterung. Aus Followern werden Fans.“

Marc Seemann, Verantwortlicher Brand Partnership bei PRK DreamHaus: „Rock am Ring und Rock im Park 2025 zeigen eindrucksvoll, welchen Impact Festivals auch jenseits des Geländes entfalten. Gemeinsam mit unseren Kollegen von EVENTIM Brand Connect haben wir Plattformen geschaffen, die Markenpräsenz, digitale Reichweite und echte Interaktion intelligent verbinden. Ob mit langjährigen Partnern oder neuen Marken – unser Anspruch ist es, Raum für kreative Konzepte zu schaffen, die Emotionen wecken, Zielgruppen aktivieren und weit über das Festival hinaus wirken.“

