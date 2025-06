EQS-News: Erlebnis Akademie AG: Deutliche Ergebnisverbesserung 2024 – Wachstumskurs wird konsequent fortgesetzt

EQS-News: Erlebnis Akademie AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Jahresergebnis

Erlebnis Akademie AG: Deutliche Ergebnisverbesserung 2024 – Wachstumskurs wird konsequent fortgesetzt



Umsatz 2024 wächst auf 25,1 Mio. Euro (Vorjahr: 23,8 Mio. Euro)

Operatives Ergebnis (EBIT) steigt auf 0,32 Mio. Euro (Vorjahr: -0,40 Mio. Euro)

Positives Resümee der ersten Jahreshälfte 2025

Prognose 2025: Konzernumsatz in der Bandbreite von 25,6 Mio. Euro bis 27,9 Mio. Euro; Konzern-EBIT in der Bandbreite von 0,8 Mio. Euro bis 2,6 Mio. Euro

Bad Kötzting, 27. Juni 2025 – Die Erlebnis Akademie AG hat heute ihren testierten Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und dabei die vorläufigen Zahlen bestätigt. Demnach erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 25,1 Mio. Euro und ein operatives Ergebnis (EBIT) von 0,32 Mio. Euro. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einem Umsatzwachstum von 5,5 %. Das operative Ergebnis konnte gegenüber dem negativen Vorjahreswert von -0,40 Mio. Euro deutlich verbessert werden.

Maßgeblich zu dieser guten Entwicklung beigetragen haben gezielte Marketingaktivitäten sowie neue Attraktionen – insbesondere die erfolgreichen Winter-Illuminationen an ausgewählten Standorten. Trotz teils ungünstiger Wetterbedingungen, vor allem in Europa, konnte die Erlebnis Akademie die Besucherzahlen im Jahresverlauf steigern, was ein deutliches Zeichen für die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens darstellt.

„Auch wenn wir einzelne Zielwerte noch nicht vollständig erreicht haben, sehen wir das nicht als Nachteil, sondern als Indikator für weiteres Entwicklungspotenzial“, erklärt Christoph Blaß, Finanzvorstand der Erlebnis Akademie AG. „Wir bewerten das Geschäftsjahr 2024 insgesamt als richtungsweisend und bereiten derzeit bereits spannende neue Projekte für die kommenden Jahre vor.“

Im Juni 2025 startete die Erlebnis Akademie AG mit fünf Standorten auf der Buchungsplattform „Get-Your-Guide“. Weitere Standorte und zusätzliche Plattformen sollen im Laufe des Jahres folgen. Diese und weitere Marketing- sowie Vertriebsmaßnahmen sollen die Frequenz an den Standorten weiter erhöhen und die Kundennachfrage stärken. Darüber hinaus treibt das Unternehmen seine Projektpipeline kontinuierlich voran. Aktuell befinden sich mehrere Neu- und Erweiterungsprojekte in Planung oder Umsetzung – darunter ein Bärengehege im tschechischen Krkonoše sowie eine Großrutsche im kanadischen Laurentides. Weitere Spiel- und Kletterelemente sind an verschiedenen Standorten in Kooperation mit einem neuen Partner geplant. Mit dem slowakischen Partner wird der Bau eines neuen Baumwipfelpfads in Istrien (Kroatien) forciert, einem der beliebtesten Reiseziele an der Adria. Zusätzlich arbeitet das Unternehmen gemeinsam mit einem irischen Partner an einem neuen Standort in Nordirland, dessen Inbetriebnahme für 2027 vorgesehen ist.

Vor dem Hintergrund der laufenden und geplanten Investitionen – darunter Hochseilparcours, Tiergehege und Rutschen – erwartet die Erlebnis Akademie AG auch mittelfristig eine positive Geschäftsentwicklung. Beim Konzernumsatz 2025 prognostiziert das Unternehmen eine Bandbreite von 25,6 Mio. Euro bis 27,9 Mio. Euro. Das EBIT wird auf Konzernebene mit 0,8 Mio. Euro bis 2,6 Mio. Euro erwartet. Auch über das Jahr 2025 hinaus rechnet eak von einem weiteren Anstieg bei Umsatz und Gewinn. 2027 sollte sich das Wachstum mit dem Hochlauf der geplanten neuen Standorte in Kroatien und Nordirland nochmals dynamischer gestalten. Die tatsächliche Umsetzung hängt unter anderem von Genehmigungsprozessen und der gesicherten Finanzierung ab.

„Das laufende Geschäftsjahr zeigt sich bislang stabil mit Umsätzen leicht über Vorjahresniveau. Gleichzeitig sorgten mehr witterungsbedingte Schließzeiten sowie ein späterer Saisonstart an den Standorten in Österreich, Frankreich und Deutschland – unter anderem durch die bewusst auf Ostern verschobene Öffnung der Abenteuerwälder – für punktuelle Einschränkungen gegenüber dem Vorjahr“, berichtet Bernd Bayerköhler, Vorstandssprecher der Erlebnis Akademie AG. „Jetzt steht die wichtige Zeit der Sommerferien und damit unserer Hochsaison bevor, und wir erwarten eine sehr gute Reisesaison 2025.“

Hinweis: Der testierte Konzernabschluss 2024 steht Investoren auf der Internetseite der Erlebnis Akademie unter www.eak-ag.de im Bereich Investoren zum Download zur Verfügung.

Über die Erlebnis Akademie AG

Die Erlebnis Akademie AG wurde 2001 im oberpfälzischen Bad Kötzting gegründet und zählt heute zu den führenden Anbietern im naturnahen Freizeit- und Erlebnisbereich in Deutschland. Das Unternehmen hat bislang 13 Baumwipfelpfade inklusive ergänzender Einrichtungen mit einem Gesamtinvest von mehr als 85 Mio. Euro errichtet. Die fünf deutschen Standorte befinden sich im Schwarzwald, im Nationalpark Bayerischer Wald, auf den Inseln Rügen und Usedom sowie an der Saarschleife.

Die Erlebnis Akademie ist darüber hinaus mit Standorten in Tschechien [Lipno nad Vltavou (2012); Krkonoše (2017)], der Slowakei [Bachledova/Hohe Tatra (2017)], Österreich [Gmunden, Salzkammergut (2018)], Slowenien [Pohorje (2019)], Frankreich [Elsass (2021)] Irland [Avondale Forest (2022)] und Kanada [Laurentides (2022)] vertreten. An ausgewählten Standorten hat das Unternehmen zusätzlich bereits insgesamt vier Abenteuerwälder umgesetzt. Die pädagogischen Inhalte wurden jeweils in Kooperation mit renommierten Partnern, wie der Deutschen Bundesstiftung Umwelt, umgesetzt. Im Jahr 2024 besuchten insgesamt mehr als 2,3 Mio. Besucher die Baumwipfelpfade und Abenteuerwälder der eak-Gruppe (inkl. Minderheitenbeteiligungen). Neben der Planung von – unter normalen Rahmenbedingungen – durchschnittlich jährlich zwei bis drei neuen Erlebniseinrichtungen bieten sich zusätzliche konkrete Wachstumsperspektiven durch Erweiterung der bestehenden Anlagen, Ausbau des Merchandise, Gastronomieangebote und Kooperationsmarketing – sowie perspektivisch durch Konzept-Transfer auf andere Naturerlebniswelten.

