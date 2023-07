Thread: Metas Konkurrenz zu Twitter – Was bedeutet das für die Aktie?

Am 6. Juli 2023 ist es soweit: Nutzer können die Thread-App von Meta herunterladen. Thread ist ein Kurznachrichtendienst und funktioniert ähnlich wie Twitter. Wird Meta damit ein ernstzumehmender Konkurrent von Twitter? Vieles deutet daraufhin.

Meta hat hier einen sehr großen Vorteil: sein bereits vorhandenes Netzwerk. So soll Thread an Instagram angebunden werden und liegt damit nicht in einer geschlossenen Umgebung, wie es bei Twitter der Fall ist. Musk hat dagegen erst vor Kurzem der Idee eine Absage erteilt, Twitter mit anderen Plattformen zu verbinden.

Meta spricht damit einen potenziell größeren Kreis an – und kann damit durchaus Erfolg haben. Zudem hat Meta Erfahrung in der Verwaltung von Plattformen und hat – im Gegensatz zu Twitter – keine Geldprobleme.

Was bedeutet Thread für die Meta-Aktie?

Im November 2022 erreichte die Meta-Aktie mit 88,09 USD ein Mehrjahrestief; doch seitdem ist es bergauf gegangen. Heute liegt sie mit 286,02 USD über 224 Prozent (!) im Plus.

Fundamental spricht einiges dafür: Mit einem KGV von derzeit 24 ist Meta so günstig bewertet wie noch nie.

Das alleine bietet schon eine gute Einstiegschance: Wenn Thread dann noch ein Erfolg wird und Meta anfängt, damit Geld zu verdienen, dürfte der Aktienkurs noch weiter steigen.

Weiterhin positiv: Meta-Chef Zuckerberg hat die Investitionen in sein Lieblingsprojekt Metaverse auf Druck der Investoren heruntergefahren. Auch wenn es bisher noch keine wünschenswerten Ergebnisse erzielt hat, forscht Meta weiterhin.

Das ist gut, denn so bleibt der Konzern innovativ. Selbst wenn Metaverse letzten Endes nicht umgesetzt werden sollte, werden hier wichtige Erkenntnisse erzielt, die man durchaus anderweitig einsetzen kann.