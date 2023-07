ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Flatexdegiro auf 'Buy' - Ziel 10,20 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat Flatexdegiro von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,60 auf 10,20 Euro angehoben. Erste Handelsstatistiken für Juni seien etwas besser als von ihm befürchtet, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In der Folge erhöhte er seine diesjährige Schätzung für das bereinigte operative Ergebnis (Ebit), was nun eine Kaufempfehlung rechtfertige. Der Online-Broker habe zuletzt sein Risikoprofil verbessert./tih/mf

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2023 / 08:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2023 / 08:16 / MESZ

