MDAX: Index droht in Abwärtstrend wieder einzutauchen

Der in der letzten Woche aufgebaute Schwung in den deutschen Hauptindizes hat sich in dieser Woche merklich abgeschwächt, der MDAX beispielshalber droht in seinen vorausgegangenen Abwärtstrend erneut einzutauchen und damit die Bemühungen der letzten Tage zunichtezumachen. Noch könnten Bullen diese Entwicklung für sich entscheiden, müssten aber sofort reagieren.

Die Entwicklung der nächsten Stunden dürfte für den MDAX von entscheidender Bedeutung werden, gelingt ein noch ein Turnaround und Wiederanstieg über die beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 um 27.330 Punkten, könnten noch einmal die Julihochs bei 27.825 Punkten und darüber der Horizontalwiderstand von 28.175 Zählern angesteuert werden.

Ein bärisches Szenario wäre dagegen eindeutig unterhalb eines Niveaus von 26.967 Punkten zu favorisieren, in diesem Fall müssten zwangsläufig Abschläge auf 26.173 Punkte eingeplant werden. Gehen dagegen noch die Junihochs bei 26.360 Punkten zu Bruch, ließe sich für den MDAX auf Sicht der nächsten Woche lediglich Abwärtspotenzial an zurück die Märztiefs bei 25.722 Punkten ableiten.