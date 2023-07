BMW fährt deutliches Verkaufsplus ein - Elektroautos ziehen stark an

BMW hat im zweiten Quartal deutlich mehr Autos verkauft als im Vorjahresquartal. Allerdings beeinträchtigten Lieferengpässe im letzten Jahr die Produktion.

Auslieferung BMW Q2/23 im Überblick

Kennzahl Auslieferung Veränderung Gesamt 626.276 plus 11,3 Prozent Vollelektro 88.289 plus 117,5 Prozent

Absatz auf allen Märkten gesteigert

In allen Regionen erzielte BMW ein deutliches Plus mit den beiden Hauptmarken BMW und Mini. Im wichtigsten Einzelmarkt China zogen die Auslieferungen um 16,2 Prozent auf 197.807 Autos an.

In den USA wurden 95.533 Autos verkauft und damit 13,7 Prozent mehr.

In Europa gingen 232.706 Autos an die Kunden, das waren 9 Prozent mehr.

Darunter konnte BMW besonders im Heimatmarkt Deutschland punkten mit einem Plus von 22,5 Prozent auf 76.962 Pkw.

Fazit

Es sieht gut aus für die BMW-Aktie. Besonders erfreulich ist, dass die Zahl der verkauften vollelektronischen Autos um mehr als das Doppelte stieg. Auf dem wichtigen chinesischen Markt kommt BMW mit seinen reinen E-Autos allerdings nur auf einen Marktanteil von 0,93 Prozent und rangiert damit auf dem 18. Platz. Das ist schlicht zu wenig, gerade da die chinesische Regierung die E-Autos massiv fördert. Es ist fraglich, ob BMW hier auf Dauer Fuß fassen kann.

(mit Material von dpa-AFX)