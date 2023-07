Die meistgehandelten Produkte: Bei Tesla und Netflix zeigen sich die Bullen

Nach der gestrigen Talfahrt des DAX® und der amerikanischen Leitindizes aufgrund von Zinsbedenken zeigt der Dax® eine leichte Tendenz zur Stabiliserung. Die meistgehandelten Produkte deuten aber auf weiter skeptische Marktteilnehmer hin.

Bei den Einzelwerten gab es auffällige Aktivität bei den US-Techkonzernen Tesla Inc. und Netflix Inc. Die Anleger glauben an eine Fortsetzung der Rally der vergangenen Monate. Außerdem sind Long-Positionen des deutsche Energiekonzerns RWE AG gefragt.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Put HC4Y26 3,82 15526,62 Punkte 16000,174904 Punkte 32,15 Open End DAX ® Put HR9NUM 10,76 15526,62 Punkte 16601,726074 Punkte 14,51 Open End DAX ® Call HC5GRB 3,46 15526,62 Punkte 15252,330154 Punkte 45,19 Open End DAX ® Put HR6S9C 9,30 15526,62 Punkte 16452,992199 Punkte 17,09 Open End DAX ® Put HB1BXM 12,25 15526,62 Punkte 16768,869667 Punkte 12,79 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 11:15 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Tesla Inc. Call HC5KM1 5,75 274,54 USD 220,00 USD 4,41 13.09.2023 DAX ® Call HC7H52 1,34 15566,78 Punkte 16000,00 Punkte 54,24 15.08.2023 DAX ® Put HC57UE 5,65 15566,78 Punkte 14500,00 Punkte 27,50 18.06.2024 Netflix Inc. Call HB33DC 0,89 436,505 USD 375,00 USD 4,54 17.01.2024 DAX ® Call HC57S6 10,18 15566,78 Punkte 16200,00 Punkte 15,31 18.06.2024

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 11:30 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag DAX ® Long HC01H9 17,01 15554,61 Punkte 14237,224514 Punkte 6 Open End DAX ® Short HC292G 4,55 15554,61 Punkte 16823,484052 Punkte -6 Open End DAX ® Long HC01KN 7,83 15554,61 Punkte 14755,455246 Punkte 10 Open End DAX ® Long HC4YCJ 2,97 15554,61 Punkte 15220,192253 Punkte 25 Open End RWE AG Long HC04JU 0,56 38,985 EUR 38,207596 EUR 10 Open End

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 07.07.2023; 12.00 Uhr

