EQS-Adhoc: KAP AG: VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SCHLAGEN ERHÖHTE DIVIDENDE FÜR DAS GESCHÄTSJAHR 2022 VOR

KAP AG: VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SCHLAGEN ERHÖHTE DIVIDENDE FÜR DAS GESCHÄTSJAHR 2022 VOR



07.07.2023 / 15:34 CET/CEST

KAP AG: VORSTAND UND AUFSICHTSRAT SCHLAGEN ERHÖHTE DIVIDENDE FÜR DAS GESCHÄTSJAHR 2022 VOR Fulda, 7. Juli 2023 – Vorstand und Aufsichtsrat der KAP AG haben heute beschlossen, der am 14. Juli 2023 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung die Zahlung einer erhöhten Dividende für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 1,50 Euro je dividendenberechtigter Stückaktie (bislang vorgesehener Dividendenvorschlag: 1,00 Euro) vorzuschlagen. Hintergrund hierfür ist, dass es trotz der aktuellen herausfordernden Marktbedingungen gleichwohl ausreichend Spielraum in den Finanzkennzahlen für einen solchermaßen angepassten Gewinnverwendungsvorschlag gibt und die Aktionäre entsprechend partizipieren sollen. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung würde damit bei 7.767.563 dividendenberechtigten Aktien ein Gesamtbetrag in Höhe von 11.651.344,50 Euro an die Aktionäre ausgeschüttet und der Restbetrag in Höhe von 38.979.837,45 Euro auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Vorstand

