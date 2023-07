EQS-News: INDUS Holding AG: INDUS verkauft planmäßig ein Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Verkauf

INDUS Holding AG: INDUS verkauft planmäßig ein Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen



07.07.2023 / 11:08 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



INDUS verkauft planmäßig ein Unternehmen aus den aufgegebenen Geschäftsbereichen Vertrag über Verkauf der SCHÄFER-Gruppe unterzeichnet

Weitere Maßnahme aus Strategie-Update PARKOUR perform umgesetzt Bergisch Gladbach, 07. Juli 2023 – Die börsennotierte INDUS Holding AG wird 100 % der Anteile an der SCHÄFER-Gruppe an ein Beteiligungsvehikel der Callista Portfolio Holding GmbH mit Sitz in München übergeben. Mit gut 170 Mitarbeitenden realisiert die SCHÄFER-Gruppe an vier Standorten in Deutschland und China komplexe und hochpräzise Modelle und Prüflehren insbesondere für die Automobil- und Luftfahrtindustrie. Sie erwirtschaftete 2022 einen Jahresumsatz von gut 16 Mio. EUR. Die Unternehmensgruppe umfasst die SCHÄFER GmbH & Co. KG mit Sitz in Osnabrück, die D.M.S. GmbH Design Modell-Studien mit Sitz in München, die KSG Asia Limited in HongKong sowie Anteile an der KSG Automotive Shanghai. Über die Vertragsdetails wurde Stillschweigen vereinbart. „Mit dem Strategie-Update PARKOUR perform fokussieren wir uns auf unsere Stärke, die hochspezialisierte Industrietechnik“, sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. „SCHÄFER passt mit dem Hauptfokus auf die Automobilindustrie nicht mehr in unsere strategische Ausrichtung.“ Als Folge der Vorstandsentscheidung, das bisherige Segment Fahrzeugtechnik aufzugeben, war die SCHÄFER-Gruppe bereits im Jahresabschluss 2022 in aufgegebene Geschäfts­bereiche umgegliedert worden. Der jetzt erfolgte Verkauf der SCHÄFER-Gruppe wird zu einer Entkonsolidierung im dritten Quartal 2023 führen. Die Transaktion hat nur noch geringe bilan­zielle Auswirkungen, die im zweiten Quartal berücksichtigt werden. Die Callista Unternehmensgruppe ist spezialisiert auf den Erwerb von industriellen Unter­nehmen mit Entwicklungspotential. Dr. Johannes Schmidt: „Als Investor bietet Callista der SCHÄFER-Gruppe eine Wachstumsperspektive mit dem Ziel, den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern und Chancen insbesondere im Segment Luxusgüter zu nutzen. Bei der Erschließung dieser Potenziale sollen die Gesellschaften an den bisherigen Standorten im Wesentlichen unverändert fortbestehen.“ INDUS plant, auch das letzte Unternehmen in den aufgegebenen Geschäftsbereichen, die SELZER-Gruppe, bis zum Jahresende 2023 zu verkaufen. „Es ist uns gelungen, die SCHÄFER-Gruppe wie geplant zügig in die Hände eines neuen Eigentümers zu geben. Wir sind optimistisch, auch den Verkauf des Automobilzulieferers SELZER zeitnah abschließen zu können“, so Schmidt.



Über die INDUS Holding AG: Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108) und erwirtschaftete 2022 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen zu INDUS unter www.indus.de.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de Kontakt:Nina Wolf & Dafne SanacÖffentlichkeitsarbeit & Investor RelationsINDUS Holding AGKölner Straße 3251429 Bergisch GladbachTel +49 (0) 022 04 / 40 00-73Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32E-Mail presse@indus.deE-Mail investor.relations@indus.dewww.indus.de

07.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com