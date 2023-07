GNW-Adhoc: Xencelabs feiert weltweiten Amazon Prime Day 2023 mit Ersparnissen von bis zu 30 %

^PORTLAND, Oregon, July 07, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xencelabs Technologies Ltd.

(https://www.xencelabs.com/) bietet zum diesjährigen Amazon Prime Day eine Reihe von preisgekrönten professionellen digitalen Zeichen- und Designwerkzeugen an, darunter das Pen Tablet Medium Bundle SE, das Pen Tablet Medium Bundle, das Pen Tablet Medium, das Pen Tablet Small und die Quick Keys-Tastaturkürzel- Fernbedienung. Vom 10. bis 16. Juli können Kreativprofis bis zu 30 % auf alle Produkte sparen, die im Xencelabs E-Store (http://www.xencelabs.com/store) und in den globalen Amazon-Stores von Xencelabs erhältlich sind: * USA: https://www.amazon.com/xencelabs * Kanada: https://www.amazon.ca/xencelabs * Vereinigtes Königreich: https://www.amazon.co.uk/xencelabs * Deutschland: https://www.amazon.de/xencelabs * Frankreich: https://www.amazon.fr/xencelabs * Italien: https://www.amazon.it/xencelabs * Spanien: https://www.amazon.es/xencelabs * Mexiko: https://www.amazon.com.mx/xencelabs * Australien: https://www.amazon.com.au/xencelabs * Japan: https://www.amazon.co.jp/xencelabs Xencelabs wurde Anfang 2019 gegründet, um eine digitale Tablet-Alternative anzubieten, die auf die professionellen Anforderungen von Künstlern und Designern zugeschnitten ist, die in einer Reihe von kreativen Bereichen arbeiten, von Illustration, VFX und Grafikdesign bis hin zu Game Design, Motion Graphics, 3D-Modellierung, Animation und mehr. Das Unternehmen hat neue Tablet- Größen und die Quick Keys vorgestellt, eine Fernbedienung mit OLED-Display, mit der man schnell Tastenkombinationen für Anwendungen erstellen und aufrufen kann. Alle Produkte von Xencelabs sind so konzipiert, dass sie den Benutzern die Arbeit erleichtern und eine optimale Mischung aus Komfort, Anpassbarkeit, Ergonomie, intuitiver Bedienung und Kompatibilität mit verschiedenen Geräten, Betriebssystemen und professioneller Software bieten. Kontakt: Jean Shen jean.shen@xencelabs.com Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/94b72703-dff2-4ada-a532- fd5c33d7ebb6 °