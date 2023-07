Wird Metas Threads eine ernsthafte Bedrohung für Twitter? Und was bedeutet das für die Meta-Aktie?

Alle großen Social-Media-Boards müssen ihr bisheriges Geschäftsmodell korrigieren. Einerseits infolge umfangreicher staatlicher Reglementierungen sowohl in den USA als auch in Europa und andererseits aufgrund folgenden Hintergrunds: Alle verfügen über einen umfangreichen Userkreis, der bislang mehr oder weniger gratis bedient wurde, finanziert durch die Werbung.

Nun kommt es darauf an, aus diesen Usern zahlende Kunden zu machen. Den Weg dahin muss jeder für sich selbst finden. Das wird sich erst ab dem kommenden Jahr deutlicher unterscheiden lassen. Infolge der erheblichen Kursgewinne von Google/Alphabet und Meta in den letzten Monaten sind zunächst deutliche Korrekturen beider Titel zwingend.

Varta saniert und restrukturiert: Ist das eine Chance für Anleger?

Varta wurde umfangreich hochgejubelt und hat sich teilweise übernommen. Die Kernprodukte entsprechen nicht in allen Fällen den aktuellen Erfordernissen. Die umfangreiche Expansion kostete jedoch Geld, inklusive der Ex-Vartatochter. Der Großaktionär gilt als sehr fähig, aber schwer zu berechnen. Immerhin reduzierte er seine Position schon deutlich.

Also: Die Bewertung von Varta geht noch in Ordnung. Auf die Refinanzierung kommt es jetzt an. Investments auf aktuellem Niveau bedürfen also der Geduld.

JP Morgan rät dazu, die Aktien der Deutschen Post zu verkaufen: übertrieben oder weitsichtig?

Die Deutsche Post ist der weltgrößte Logistikkonzern. Demnächst unter neuem Namen: DHL Group. Alle Kerngeschäfte laufen mit gutem Ertrag, aber die weitere Dynamik fehlt. Das ergibt eine solide Bewertung mit 12,4 im KGV für 2024. 29 Prozent Gewinn seit Jahresanfang gehen in Ordnung. Jetzt ist eine Konsolidierung mit einer Korrektur um 5 bis 8 Prozent fällig. Erst dann reden wir weiter.