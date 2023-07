Thyssenkrupp Nucera bei Börsendebüt mit Kursgewinnen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Die Aktien von Thyssenkrupp Nucera haben beim Börsendebüt des Wasserstoff-Anlagenbauers zugelegt.

Der erste Kurs an der Frankfurter Börse wurde am Freitag mit 20,20 Euro festgestellt und lag damit über dem Ausgabepreis von 20 Euro. Auf dem Parkett brandete erleichterter Beifall auf, als der erste Kurs ausgerufen wurde. Die Aktie von Thyssenkrupp legte um mehr als drei Prozent zu. "Wir haben ihnen die unternehmerische Freiheit gegeben, und jetzt ist ein Milliarden-Unternehmen daraus geworden", sagte Thyssenkrupp-Chef Miguel López zum Börsendebüt von Nucera. Thyssenkrupp werde ein langfristiger Aktionär bleiben.

Nucera will die Einnahmen aus dem Börsengang vor allen in den Ausbau des Elektrolyse-Geschäfts stecken. Thyssenkrupp lässt seine Beteiligung von 66 auf 50,2 Prozent abschmelzen, 24 Prozent der Aktien sind nach dem Börsengang im Streubesitz. 39 Prozent des Emissionsvolumens von 605 Millionen Euro gingen allerdings an die beiden Ankerinvestoren, einen Fonds der französischen Bank BNP Paribas und den saudi-arabischen Staatsfonds PIF. Diese Papiere stehen damit vorerst nicht für den Handel zur Verfügung. Im Streubesitz sind tatsächlich nur knapp 15 Prozent der Nucera-Aktien.

Börsenkandidaten und Investmentbanker hoffen, dass die erste Neuemission in Deutschland seit dem Webhosting- und Cloud-Anbieter Ionos im Februar Investoren wieder Vertrauen gibt. Für Herbst peilen einige Unternehmen den Gang an die Börse an.

