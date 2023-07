EUR/USD: Greenback in der Defensive

In der seit Dezember letzten Jahres andauernden, allerdings leicht aufwärts gerichteten Seitwärtsspanne zeichnet sich beim Währungspaar EUR/USD nach der Vorstellung der bullischen Marktkräfte im Freitagshandel eine unmittelbare Auflösung einer bullischen Flagge ab. Gelingt es demnach zumindest das Niveau der linken Schulter einer potenziellen SKS-Formation zu überwinden, könnte hier raus ein astreiner Trendwechsel hervorgehen und eine Fortsetzung der bisherigen Kursrallye einsetzen. Käufer müssen demnächst allerdings unbedingt überzeugen, um nicht einen falschen Eindruck zu erwecken.

Zepter liegt in der Hand der Bullen

Die Seite nunmehr Ende Mai andauernde Aufwärtsbewegung sollte nach positiver Auflösung der bullischen Flagge nun weiter umgesetzt werden, erste Ziele lassen sich hierbei an dem Niveau von 1,1032 US-Dollar ableiten, darüber an den Jahreshoch von 1,1095 US-Dollar. Streng genommen dürfte allerdings erst darüber eine größere Kaufwelle bis an 1,1194 US-Dollar heranreichen, allerdings sind auch die niedrigeren Kursziele ein Long-Investment wert. Sollte das Paar EUR/USD unerwartet unter die Tiefstmarke aus letzter Woche von 1,0833 US-Dollar einbrechen, müssten Korrekturen in den Bereich von 1,0779 und 1,0729 US-Dollar zwingend eingeplant werden.