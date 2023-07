Ethereum Kurs bei 1.900 Dollar – alle Augen auf die US-Teuerung

Der nach Marktgröße zweitwichtigste Krypto-Wert Ether kann sich im Vorfeld der Veröffentlichung bedeutender US-Inflationsdaten in Nähe der 1.900-Dollar-Marke behaupten. Sollte der Preisdruck in den Vereinigten Staaten wie erwartet deutlich zurückgehen, könnte dies die geldpolitischen Sorgen lindern und somit zinslosen Anlagen wie Ether (USD) in die Karten spielen.

Anleger hoffen auf Rückgang der US-Inflation – geldpolitische Sorgen könnten zurückschnellen

Im Vorfeld der Veröffentlichung neuer US-Inflationsdaten (14:30 Uhr) halten sich Marktakteure wie erwartet zurück. Erwartet wird, dass der Preisdruck in den Vereinigten Staaten im Juni per Jahresmonatsvergleich bei 3,1 Prozent lag und damit deutlich unter dem Vormonatswert von 4,0 Prozent. Für die Kernrate der Inflation wird ein Rückgang im gleichen Zeitraum von 5,3 Prozent auf 5,0 Prozent erwartet.

Sollte der Preisdruck in diesem Ausmaß tatsächlich zurückschnellen, dürfte dies den geldpolitischen Druck möglicherweise lindern. Im Kampf gegen die hartnäckige Inflation verfolgt der US-Währungshüter eine restriktive Gangart, welche die Attraktivität von Krypto-Werten schmälert.