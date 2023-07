Aktien Frankfurt: Dax legt noch einen Zahn zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einem lethargischen Handelsbeginn hat der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag wieder Fahrt aufgenommen. Der Dax setzte sich weiter von der Marke von 16 000 Punkten nach oben ab, die er am Vortag hinter sich gelassen hatte. Am frühen Nachmittag lag der Leitindex bei 16 132 Zählern, ein Plus von 0,7 Prozent. Analysten machen nun das Hoch vom Monatsanfang bei gut 16 200 Punkten als nächstes Ziel aus.

Dank einer im Juni deutlich gesunkenen Inflation in den USA hatte der Dax am Vortag den vierten Gewinntag in Folge eingetütet. "Die Anleger feiern das baldige Ende des Zinserhöhungszyklus der US-Notenbank", schrieb Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Lässt die Teuerung in den USA nach, könnte die Fed die restriktive Geldpolitik wieder lockern. Auch die Erzeugerpreise stiegen im Juni weniger stark als erwartet.

Der MDax der mittelgroßen Titel stieg um 0,6 Prozent auf 28 117 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 präsentierte sich ebenfalls freundlich.

Recht gelassen reagierten Börsianer auf eine Gewinnwarnung von BASF . Nach anfänglichen Verlusten drehte der Aktienkurs ins Plus. Nach zuletzt mehreren Gewinnwarnungen im Chemiesektor seien die gesenkten Jahresziele von BASF "überhaupt keine Überraschung mehr", sagte ein Händler.

Eine höhere Gewinnprognose von Delta Air Lines verhalf den Lufthansa -Aktien zu einem Aufschlag von 1,4 Prozent.

Daneben sorgten vor allem Studien von Analysten für Bewegung. Aktien von Airbus verteuerten sich um gut ein Prozent, angetrieben von einer Kaufempfehlung von Kepler Cheuvreux.

Unter den Nebenwerten verloren die Papiere von SMA Solar gut zwei Prozent. Die US-Bank Jefferies hat die Kaufempfehlung für die Aktien aufgegeben und dies mit einer zu erwartenden Abschwächung der Auftragslage begründet. Die Anteile von Knorr-Bremse büßten 1,7 Prozent ein. Hier riet die Bank of America zum Verkauf.

Der Südzucker -Konzern ist dank gut laufender Geschäfte im Segment Zucker zuversichtlich für das laufende Quartal. Nach anfänglichen Kursgewinnen drehten die Papiere jedoch ins Minus.

Am Devisenmarkt setzte sich die Rally des Euro fort, er kostete zuletzt 1,1176 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwoch auf 1,1022 Dollar festgesetzt. Am Anleihenmarkt fiel die Umlaufrendite von 2,69 Prozent am Mittwoch auf 2,55 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,91 Prozent auf 124,24 Punkte. Der Bund-Future legte um 0,78 Prozent auf 133,00 Punkte zu./bek/jha/

--- Von Benjamin Krieger, dpa-AFX ---