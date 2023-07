Commerzbank knackt wichtigen Widerstand

Die Commerzbank-Aktie testet aktuell das April-Hoch von EUR 10,90. In zwei Wellen schob sich das Papier in knapp drei Wochen um über zehn Prozent nach oben. Ein Ausbruch über die Widerstandsmarke, eröffnet dem Papier die Chance auf eine dritte Aufwärtswelle in Richtung des Märzhochs von EUR 12. MACD- und RSI-Index sind aufwärtsgewichtet und signalisieren somit derzeit noch keine Schwäche. Ein Rücksetzer auf die Unterstützungsmarke von EUR 10,40 wird das aktuell bullishe Bild nicht trüben. Sackt der Aktienkurs jedoch unter diese Marke, droht eine Konsolidierung bis zum Junitief von EUR 9,50.