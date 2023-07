DAX im Bullenrausch

Den fünften Tag in Folge kann der Deutsche Aktienindex DAX weitere Gewinne für sich verbuchen und hat sich im Zuge dessen intraday sehr stark von der runden Kursmarke von 16.000 Punkten entfernt. Zur Stunde notiert der Index 0,70 Prozent in der Gewinnzone, mithilfe festerer US-Indizes wären sogar noch höhere Notierungen zum Ende des heutigen Tages möglich.

Auf Widerstände trifft der DAX bereits ab 16.187 Punkten, darüber verlaufen auch schon die Hochs aus 2021 bei 16.290 Punkten und stellen ebenfalls eine Hürde dar. Bei der aktuellen Aufwärtsdynamik dürfte es aber nur eine Frage der Zeit werden, bis der DAX an seine Rekordstände bei 16.427 Punkten anknüpft.

Auf der Unterseite stützt dagegen das Niveau von rund 16.000 Zählern den Index, darunter eine Horizontalunterstützung um 15.909 Punkten.

Grund für die Entspannung an den Aktienmärkten dürften sicherlich auch die Verbrauchspreise aus Juni der US-Amerikaner sein, diese sind nicht so stark gestiegen, wie zuvor befürchtet wurde. Weitere Wirtschaftsdaten folgen noch ab 16:30 Uhr mit dem wöchentlichen DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht, die letzte planmäßige Nachricht steht um 20:00 Uhr mit dem US-Haushaltsaldo per Juni auf der Agenda.