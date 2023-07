Durchbruch: Google Play sagt “ja” zu Blockchain und NFT

Ab sofort öffnet sich Google Play, also der App-Store vom Internetgiganten, für NFTs und blockchain-bezogene Assets. Das sind die Hintergründe.

In einem Google-Blogpost gab der Produktentwickler Joseph Mills bekannt, dass der Konzern seine Policy gegenüber NFTs geändert hat. Im Google Play Store dürfen sich damit auch Apps listen, die auf NFTs setzen.

Policy-Change

Bewusst möchte man damit “die Benutzerloyalität durch NFT Rewards” erhöhen, wie es in dem Blogpost heißt. Schließlich sei man sich der Relevanz von blockchain-basierten Apps bewusst. Allerdings achtet Google sehr streng auf eine Kennzeichnung. So verlangt der Internetkonzern, dass die Apps deutlich darauf hinweisen, wenn NFTs und Token zum Einsatz kommen.

Vor allem warnt man die App-Entwickler davor, falsche Versprechungen, hinsichtlich Gewinnerwartungen etc., zu machen.. Apps, die unter die Kategorie Glücksspiel fallen und auf NFTs setzen, sind komplett verboten. Der Bereich “Gambling” markiert für Google eine rote Linie. Laut Blogpost wurden die neuen Richtlinien gemeinsam mit Entwicklern aus der Industrie, wie unter anderem Reddit, erarbeitet. Zukünftig möchte man noch weiter auf den Kryptosektor zugehen.

So stellt man in Aussicht, dass das Thema Sekundärmarkthandel in Zukunft wichtiger werden könnte.. Der Schritt von Google kann als starkes Signal gewertet werden. Nicht nur aufgrund der beeindruckenden Marktmacht des Konzerns, sondern weil dieser in der Vergangenheit sehr streng gegenüber Krypto-Apps war. Dass man nun anscheinend andere Töne einschlägt, dürfte vor allem auch Druck auf Apple ausüben. So gilt der Apple App Store als noch restriktiver in Bezug auf Krypto-Anwendungen als Google Play.

Quelle: www.btc-echo.de