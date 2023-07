DAX: Index pausiert

Am letzten Handelstag dieser Woche hat der deutsche Leitindex DAX eine kleine Pause auf hohem Niveau eingelegt und notiert hierbei deutlich über der runden Marke von 16.000 Punkten. Die aktuellen Monatshochs hat das Barometer intraday aber noch nicht in Angriff genommen, könnte dies allerdings in der kommenden Woche aufgrund der relativen Stärke tun.

Um weitere Signale auf der Oberseite zu setzen und Anstiegschancen an 16.290 bzw. die Rekordhochs von 16.427 Punkten zu erhalten, muss mindestens das Niveau von 16.200 Punkte auf Tagesschlusskursbasis überwunden werden. Auf der Unterseite ist der Index durch eine Unterstützung um 16.037 und natürlich 16.000 Punkten relativ gut abgesichert, auch der EMA 50 bei 15.950 Punkte trägt zur Stabilisierung des Barometersim im Falle einer größeren Konsolidierung bei.

Zum Start der neuen Berichtssaison haben wieder einmal US-Banken den Anfang gemacht und teils überragende Bilanzen für das abgelaufene Quartal vorgelegt. JP Morgan verdoppelte nach der Übernahme der angeschlagenen Regionalbank First Republic den Quartalsgewinn nahezu. Wells Fargo hob nach einem Anstieg des Überschusses um 57 Prozent die Gesamtjahresziele an. Bei der Citigroup litten dagegen das Handelsgeschäft und Gewinne.

Weitere Wirtschaftsdaten für den heutigen Handelstag kommen lediglich noch aus den USA und werden ab 16:00 Uhr mit dem Konsumklima der Uni Michigan per Juli (vorläufig) fortgesetzt. Die letzte planmäßige Nachricht wird um 21:30 Uhr mit dem Commitments of Traders (COT) Report durchgegeben.