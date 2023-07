NIKOLA - Der nächste Mega-Hype! Jetzt einsteigen?

Nikola Corp - WKN: A2P4A9 - ISIN: US6541101050 - Kurs: 2,220 $ (Nasdaq)

Es ist einige Wochen her, dass ich einen Blick auf die Nikola-Aktie geworfen habe. Auch damals waren News und die damit verbundenen Kursgewinne der ausschlaggebende Punkt. Das ist heute nicht anders. Auf Tradegate verteuerte sich die Aktie gestern um ca. 60 % und heute springt der Kurs weitere 25 % an, dabei werden gerade einmal 30 Minuten gehandelt. Anbei der Chart meiner letzten Analyse:

Auslöser der aktuellen Kursgewinne war er gestern verkündete Deal zwischen Nikola und BayoTech. In diesem soll BayoTech in den nächsten Jahren bis zu 50 Nicola TRE kaufen, wobei die ersten Fahrzeuge wohl noch in diesem Jahr geliefert werden sollen.

Jetzt noch kaufen?

Wie diese Nachricht fundamental zu bewerten ist, überlasse ich den Experten. Aus charttechnischer Sicht haben wir es mit einer ähnlichen Situation wie im Juni zu tun. Mir persönlich würde es schwer fallen, zu Kursen um 2,50 EUR einzusteigen. Hier besteht nach den aktuellen Gewinne von fast 100 % ein gewisses Konsolidierungsrisiko. Die Aktie könnte ähnlich wie im Juni schon bald anfangen zu konsolidieren. Wer damals am Hoch eingestiegen ist, musste zwischenzeitlich einen Rücksetzern von 45 % verkraften. Bleibt diese Volatilität erhalten, sprechen wir aktuell problemlos von einem Rückfall in Richtung 1,65 EUR und darunter. Aus charttechnischer Sicht würde sich sogar erst wieder im Bereich von ca. 1,40 EUR eine gute Unterstützungszone ausmachen lassen.

Fazit: Die mittelfristige und langfristige Story von Nikola scheint wieder in Schwung zu kommen. Für Anleger der letzten Monate und Jahre wäre dies ein Segen, denn immerhin kostete ein Anteilschein schon einmal mehr als 60 bzw. 80 EUR. Ob mit den jüngsten Nachrichten tatsächlich der erhoffte Turnaround einsetzt, bleibt jedoch abzuwarten. In Kombination mit der aktuellen charttechnischen Verfassung inklusive der nahen Widerstandszone um 2,75 EUR wäre mir persönlich ein direkter Kauf zu aktuellen Notierungen zu gewagt. Lediglich wenn ich längerfristig denken würde und Schwankungen von 50 % akzeptieren könnte, hätte Nicola einen gewissen Charme.

