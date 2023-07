Stoxx Europe 600® - Flops mit Erholungschancen?

Wer also seit 2000 konsequent in der 2. Jahreshälfte auf die Flop-Branchen der ersten setzte, konnte den Mutterindex Stoxx Europe 600® in 12 von 23 Fällen schlagen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille, die andere ist die dazugehörende Wertentwicklung. Und die Performance der „Flop 3“ fällt deutlich spektakulärer aus: Die Wertentwicklung von 68 % der schlechtesten Sektoren des 1. Halbjahres stellt die Performance der europäischen „blue chips“ im 2. Halbjahr (+37 %) deutlich in den Schatten. Gerade bei den „fallen angels“ könnten charttechnische Trendwendesignale deshalb in den kommenden Wochen und Monaten auf besonders fruchtbaren Boden fallen. Was ist sonst noch spannend? Die rote Laterne unter den Sektoren geht an die Banken, Telekommunikation und Basic Resources, die jeweils schon neun Mal in diesem Jahrtausend zu den schwächsten Branchenindizes der ersten Jahreshälfte gehörten. Dagegen zählten die Sektoren „Personal & Household Goods“ sowie „Construction“ seit 2000 noch nie zu den Rohrkrepierern der ersten sechs Monate. Wer also Stabilität sucht, könnte hier fündig werden. Noch ein Wort zu den Gewinnersektoren des 1. Halbjahres: Diese schlagen den Mutterindex lediglich in neun von 23 Jahren und weisen seit 2000 sogar eine negative Gesamtperformance auf.

Stoxx Europe 600® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Stoxx Europe 600®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.