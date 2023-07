Maguire nicht mehr Kapitän bei Manchester United

MANCHESTER (dpa-AFX) - Der englische Fußball-Nationalspieler Harry Maguire ist nicht mehr Kapitän bei Manchester United. Der 30-Jährige teilte am Sonntag bei Twitter selbst mit, dass Trainer Erik ten Hag ihm in einem Gespräch gesagt habe, dass es einen neuen Mannschaftsführer beim Traditionsclub aus der Premier League geben wird. "Er erläuterte mir seine Gründe, und obwohl ich persönlich äußerst enttäuscht bin, werde ich weiterhin jedes Mal, wenn ich das Shirt trage, mein Bestes geben", schrieb Maguire: "Seit dem Tag, an dem ich die Rolle vor dreieinhalb Jahren übernommen habe, war es ein großes Privileg."

Bereits Anfang des Monats hatte es Medienberichte gegeben, dass ten Hag plane, Maguire abzusetzen. Grund dafür sollen die wenigen Einsätze des Abwehrspielers in der vergangenen Saison gewesen sein. In lediglich acht Begegnungen in der Premier League hatte Maguire in der Startelf gestanden. Deswegen gab es auch bereits Spekulationen um die sportliche Zukunft des Verteidigers, der mit West Ham United in Verbindung gebracht wird.

Nun bezeichnete Maguire es als "eine der größten Auszeichnungen im Vereinsfußball", Kapitän beim Verein in Manchester gewesen zu sein. "Ich habe alles getan, was ich konnte, um United zum Erfolg zu verhelfen - auf und neben dem Spielfeld", schrieb Maguire.

In Maguires Abwesenheit in der Startformation hatte Bruno Fernandes die Kapitänsbinde getragen. Es wird spekuliert, dass der portugiesische Nationalspieler diese Aufgabe jetzt dauerhaft übernimmt./two/DP/he