Goldpreis tendiert Richtung 2.000 Dollar – Zinssenkungsfantasien beflügeln

Der Goldpreis notiert am Dienstagmittag mit 1.963 Dollar je Feinunze über ein halbes Prozent in der Pluszone. Die Hoffnungen auf ein Ende im Zinserhöhungszyklus in den USA halten Anleger weiter bei der Stange.

Rückgang der US-Inflation nährt Hoffnungen auf Ende des Zinserhöhungszyklus

Auch wenn Börsianer mittlerweile fest von einer Zinserhöhung auf der Notenbanksitzung am kommenden Mittwoch ausgehen, könnte die zuletzt restriktive Gangart in den Vereinigten Staaten schon bald ein Ende haben.