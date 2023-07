Platin: Viele Optionen

Nachdem der Platin-Future außerplanmäßig die Horizontalunterstützung von 972 US-Dollar Mitte Juni verlassen hatte, erfolgte ein Aufwärtstrendbruch mit Abwärtspotenzial an 906 US-Dollar. Tatsächlich fand das Industriemetall in diesem Bereich ausreichend Halt für einen Turnaround vor und stieg in den letzten Tagen dynamisch an seinen zuvor gebrochenen Aufwärtstrend im Bereich von 980 US-Dollar an. Das Ganze spielt sich bislang im Rahmen eines gewöhnlichen Pullbacks ab, ein Wiedereintritt könnte aber wieder Bullen auf den Plan rufen und weitere Gewinne durchsetzen.

Schlüsselstelle erreicht

Noch können sich bullische Marktteilnehmer nicht in Sicherheit wiegen, die markante Schlüsselstelle um 980 US-Dollar herum gepaart mit dem EMA 200 (Tag) dürfte über die weitere mittelfristige Entwicklung des Platin-Futures erst noch richten. Gelingt es tatsächlich über ein Niveau von mindestens 992 US-Dollar zuzulegen, könnte dies einen Wiedereintritt mit entsprechendem Aufwärtspotenzial an 1.019 und darüber 1.050 US-Dollar freisetzen. Ein dynamischer Kursabschlag mindestens unter 965 US-Dollar würde dagegen die These eines gewöhnlichen Pullbacks nach dem Trendbruch stützen, rasche Abschläge zurück auf den EMA 50 bei 949 US-Dollar und schließlich die Jahrestiefs bei 893 US-Dollar wären dann die Folge. Mittelfristig dürfte sich danach der Preissturz aber weiter fortsetzen.