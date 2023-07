LANXESS - Gnadenfrist für die Bullen

LANXESS AG - WKN: 547040 - ISIN: DE0005470405 - Kurs: 30,290 € (XETRA)

In der damaligen stock3-Plus-Analyse wies ich auf die übergeordnete und überragende Bedeutung der Kursmarke hin, an die die Lanxess-Aktie am Tag nach der Gewinnwarnung eingebrochen war.

Denn am Dienstag, den 20. Juni, eröffnete die Aktie direkt am langfristigen Support bei 25,68 EUR, dem Coronacrash-Tief aus dem Jahr 2020 und startete dort eine steile Gegenbewegung. Dieser Anstieg führt jetzt fast schon an den Schlusskurs des 19.Juni bei 31,52 EUR.

An der übergeordnet und mittelfristig bärischen Tendenz der Aktie hat sich nichts geändert und ein Bruch von 25,88 EUR dürfte auch weiterhin zu Verkaufswellen bis 23,00 und 18,30 EUR führen.

Nach Gap-Close weitere kurze Erholung möglich

Dennoch erreicht die Lanxess-Aktie im Rahmen des potenziellen Gap-Close jetzt nicht nur einen markanten Widerstand, sondern auch die Abwärtstrendlinie, die bis an das Hoch aus dem Februar bei 47,83 EUR zurückreicht. Sollten beide Barrieren jetzt übersprungen werden, könnte die Erholung sogar noch bis 32,98 und 33,50 EUR führen. Von einem soliden Kaufsignal wäre dagegen erst bei Kursen über 35,30 EUR zu sprechen.

Scheitern die Bullen dagegen an den nahen Hürden, könnte der Abwärtstrend sofort reaktiviert werden. Das erste Verkaufssignal wäre in diesem Kontext ein Bruch der 28,49-EUR-Marke.

Charttechnisches Fazit: Zwar ist eine weitere Erholung bis 32,98 und 33,50 EUR möglich, der Abwärtstrend aber noch nicht überstanden. Die Aktie von Lanxess könnte schon bei Abgaben unter 28,49 EUR wieder auf neue Mehrjahrestiefs fallen.

LANXESS Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2023 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)