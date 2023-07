Der Dax hat am Freitag seine moderaten Tagesverluste nahezu ausgebügelt, ging aber mit einem Minus 0,17 Prozent mit 16.177 aus dem Handel. Enttäuschende Quartalszahlen von SAP belasteten zwar den deutschen Leitindex, doch am Nachmittag kam gleich von zwei Seiten Unterstützung. Zum einen von freundlichen US-Börsen, zum anderen half der Stimmung, dass der Pharma- und Laborausrüster Sartorius (siehe unten) wieder optimistischer in die Zukunft schaut.

Hier seht ihr eine Einschätzung des Dax:

Warten auf Zinsentscheide

Insgesamt aber dominierte Vorsicht das Handeln der Anleger, denn in der kommenden Woche stehen mit den Leitzinsentscheidungen in den USA und der Eurozone zwei Top-Ereignisse auf der Agenda. Diese haben das Potenzial, die Börsen kräftig in die eine oder andere Richtung zu schicken.

SAP schwächelt

Ein schleppendes Wachstum im zukunftsträchtigen Cloud-Geschäft und gesenkte Jahresziele von SAP kamen bei den Anlegern nicht gut an. Die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller sackten als Dax-Schlusslicht zeitweise auf das tiefste Niveau seit Mitte Mai und beendeten den Tag etwas höher mit minus 4,2 Prozent.

Hier seht ihr Martins Einschätzung zur SAP-Aktie:

Auftrag über Auftrag: Sartorius strotzt vor Kraft

Die Sartorius-Aktie ist am Freitagnachmittag im Zuge der Analystenkonferenz kräftig nach oben gezogen. Sie schüttelte ihre Verluste ab und legte an der Spitze des Dax um 7,7 Prozent auf 350,00 Euro zu. Das Papier der Tochter Stedim Biotech baute in Paris seine Gewinne weiter aus und stieg um 9,0 Prozent auf 258,70 EUR.

Börsianer verwiesen auf die derzeit noch laufende Telefonkonferenz für Analysten. Dort habe das Management gesagt, dass die Schwäche im Auftragseingang des Pharma- und Laborzulieferers einen Boden gefunden habe, was nun wohl vertrauensbildend wirke. Eine Unternehmenssprecherin sagte der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX, dass das Management während des Calls seine Erwartungen bestätigt habe, dass dieser im dritten und vierten Quartal wieder anspringen dürfte.

Redaktion onvista/dpa-AFX