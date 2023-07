Clevere Strategie: Sukzessive investieren, weltweit nachhaltig orientiert diversifizieren

Werbung. Für mich ist der Sommer ja die allerschönste Zeit des Jahres! Der aktuelle erinnert mich sehr an meine Kindheit im sonnigen Südbaden. In dieser Jahreszeit ist bei mir auch immer eine Großpackung Eis im Gefrierschrank. Gestern, nach der Arbeit, hat mich der Weg erstmal wieder in den Supermarkt geführt, um Eis nachzukaufen. Erfreulicherweise war es im Sonderangebot – also habe ich einfach mehr gekauft und mich gefreut. Warum ich Ihnen das erzähle? Ich dachte, das ist eine schöne Überleitung zum Zertifikat der Woche heute: Unser Nachkauf-Zertifikat auf den MSCI World Climate Change-Index funktioniert nämlich ähnlich.

Der Anlagebetrag wird zu Beginn nicht komplett in den Aktienmarkt investiert, sondern erstmal nur zur Hälfte. Nachgekauft wird im Zeitverlauf nach fest vorgegebenen Regeln immer nur dann, wenn die Preise am Aktienmarkt günstiger geworden sind. Der andere Teil des Geldes wird bis dahin verzinst. Investierende können so gleich drei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Sie reduzieren das Timingrisiko für den Einstieg in den Markt, bekommen attraktive Zinsen auf den nicht in Aktien investierten Teil ihrer Anlage und beachten gleichzeitig auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Kriterien bei ihrer Kapitalanlage.

Denn unser MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index berücksichtigt neben ökologischen Kriterien auch soziale und ethische Aspekte. Für den Index werden die rund 1.500 Unternehmen im MSCI World auf ihre Nachhaltigkeit hin untersucht. Über 1.000 Aktien schafften es zuletzt in den Klimawandel-Index. Dabei handelt es sich um etablierte Unternehmen aus Industrieländern. Die Auswahl der einzelnen Indexwerte erfolgt nach klar definierten Regeln des renommierten Indexanbieters MSCI. Zudem ist mit dem Index das Anlagerisiko breit gestreut.

Gerade für unsichere Anleger und Anlegerinnen kann die Möglichkeit eines mehrstufigen Einstiegs in den Aktienmarkt eine kluge Lösung darstellen. Für den Fall, dass ein Rücksetzer ausbleibt und die Kurse stetig weiter klettern, sind sie mit der einen Hälfte ihrer Anlage beim Kursanstieg dabei, während die andere attraktiv verzinst wird. Insgesamt auch sehr angenehm für meinen Geschmack.

7,8 Prozent auf den nicht am Aktienmarkt investierten Anlagebetrag

Das DekaBank Nachkauf-Zertifikat 08/2028 bezogen auf den MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement (WKN DK085J) investiert am anfänglichen Bewertungstag (14.08.2023) 50 Euro seines Festbetrags von 100 Euro in den zugrundeliegenden MSCI World Climate Change ESG Select 4.5% Decrement-Index. Der andere Teil wird zunächst als „Barposition“ angelegt und – abhängig von der Indexentwicklung – in vier Schritten von jeweils 12,50 Euro zum dann aktuellen Kurs nachinvestiert. Fällt der Index während der Laufzeit und erreicht oder unterschreitet die entsprechende Kursschwelle von 80, 70, 60 oder 50 Prozent des Startwerts, erfolgt die Umschichtung automatisch und optimiert so den Einstiegszeitpunkt. Nicht in den Basiswert investierte Teilbeträge werden bis zu einer möglichen Umschichtung tagesgenau im entsprechenden Zins-Beobachtungszeitraum mit 7,8 Prozent verzinst, wobei angelaufene Zinsen jährlich ausbezahlt werden.

An Kursveränderungen des zugrundeliegenden Index nehmen Anlegende mit dem im Index angelegten Betrag bis zum Bewertungstag am 10.08.2028 eins zu eins teil, so dass bei Rückzahlung neben möglichen Gewinnen auch Verluste drohen können, da bei Kursrückgängen statt des ursprünglich angelegten Festbetrags ein entsprechend der Kursentwicklung des Index niedrigerer Wert zurückgezahlt wird. Zudem unterliegen Nachkauf-Zertifikate wie jede Schuldverschreibung dem Emittentenrisiko. Demnach würden insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust des investierten Anlagebetrags drohen.

Die Zeichnung läuft vom 24.07.2023 bis 14.08.2023 (10 Uhr), vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

