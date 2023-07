DAX: EZB & FED im Fokus

Der Deutsche Aktienindex DAX verpasste nur knapp die Triggermarke von 16.200 Punkten in der abgelaufenen Woche, deren Überwindung notwendig für einen Gipfelsturm gewesen wäre. Insgesamt hält sich das Barometer aber vergleichsweise robust auf hohem Niveau, könnte aber nach einer Intermarket-Analyse in dieser Woche stärker unter Druck geraten.

Ausschlaggebend für eine Konsolidierung in Richtung 15.909 und darunter sogar in den Bereich von 15.706 Punkten dürfte ein Bruch der Kursmarke von rund 16.000 Punkten darstellen. Auch das Verlassen der Komfortzone um den EMA 50 wäre ein erster Hinweis hierauf.

Auf der Oberseite würde ein Tagesschlusskurs oberhalb von 16.200 Punkten Anstiegschancen an 16.290 Punkte eröffnen, darüber könnte dann schließlich ein Gipfelsturm mit Zielen bei 16.427 Punkten beim DAX einsetzen.

Relevante Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Montag mit Zahlen zum Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe per Juli (vorläufig) vorgelegt, Frankreich, Deutschland und die EWU ziehen zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr nach. Erst am späten Nachmittag stoßen auf die USA mit vergleichbaren Daten dazu. Hauptfokus der Aktionäre dürfte in dieser Woche allerdings auf den beiden Zinsentscheiden der Europäischen Zentralbank EZB und US-Notenbank FED liegen.