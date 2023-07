STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf Bayer (WKN UK9UZV)

Die schlechten Nachrichten bei Bayer reißen nicht ab. Anleger hatten auf eine Trendwende unter dem neuen CEO Anderson gehofft, doch der muss erstmal die Prognosen anpassen. Am Montagabend kam die Warnung, welche die Aktie zunächst nach unten schickte. Am Dienstag notiert Bayer allerdings deutlich erholt. Auch in Stuttgart setzen Derivateanleger auf den langfristig-schwächelnden DAX-Wert und kaufen einen Discount-Call-Optionsschein.

2. Discount-Call-Optionsschein auf ASML (WKN MB8Q6Q)

Der niederländische Hersteller für Lithografie-Systeme ASML steht auch am Dienstag mit einem Discount-Call-Optionsschein unter den meistgehandelten Werten in Stuttgart. ASML hat eine leichte Konsolidierung durchlaufen. Die Aktie fiel vom Jahreshoch bei 697 Euro um gut 10% zurück. In Stuttgart setzt man weiter auf ASML und den Trends zu Halbleitern.

3. Knock-out-Put auf A.P. Moller-Maersk (WKN MD2W73)

Rege gehandelt wird am Dienstag ein Knock-out-Put auf das Containerlogistikunternehmen Moller-Maersk. Derivateanleger spekulieren auf fallende Kurse, was möglicherweise auch eine Spekulation auf eine abschwächende Konjunktur darstellt. Moller-Maersk profitierte noch während der Corona-Pandemie von hohen Frachtkosten. Diese Effekte sind mittlerweile verblasst.

Euwax Sentiment Index

Der DAX wird in einer engen Spanne um 16.200 Punkte gehandelt. Der Rückgang am Morgen wurde zunächst gekauft. Der Euwax Sentiment lag mit Plus 50 um 09.30 Uhr klar in der "kaufen"-Zone. Mit der Erholung wechselten kurzfristige Trader dann in das "Short-Lager" und zogen tendenziell Sicherungen ein. Am Mittag liegt der Euwax Sentiment bei Minus 40 bis Minus 50 deutlich im bärischen Bereich.

