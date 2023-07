Dow Jones Index: Nur noch vier Prozent

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones Industrial Average hat in der abgelaufenen Handelswoche eine starke Kursbewegung zur Oberseite vollzogen und konnte hierdurch eine seit November letzten Jahres anhaltende Konsolidierungsphase auflösen. Ein erstes wichtiges Ziel konnte hierbei erfolgreich abgearbeitet werden, bis zu den Rekordständen aus Anfang letzten Jahres ist es auch nicht mehr weit.

Nach Auflösung der Konsolidierungsphase in Form einer inversen SKS-Formation zwischen 31.427 und 34.940 Punkten gelang ein Folgekaufsignal und anschließender Kursanstieg an die erste Zielmarke von 35.382 Zählern. Trotz der bevorstehenden Zinsentscheide in dieser Woche lassen Käufer auch in dieser Woche nicht nach und treiben das Barometer weiter auf der Oberseite voran.

Gelingt nun ein nachhaltiger Wochenschlusskurs oberhalb von 35.382 Zählern, könnten die nächsten Zielmarken bei rund 36.000 und darüber 36.954 Punkten für den Dow Jones Index ausgerufen werden. Kommt es dagegen zu einem unerwarteten Rückfall mindestens unter 34.299 Punkte, würde sich ein bärisches Szenario mit potenziellen Zielen bei 33.604 und darunter 33.025 Punkten einstellen. Anzeichen hierauf gibt es derzeit nicht, die aktuell laufende Rallye setzt sehr starke Impulse.