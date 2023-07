JD.com: Langsamer Trendwechsel

Übergeordnet steckt JD.com seit einem Kursstand von 108,29 US-Dollar aus Mitte Februar 2021 in einem mittelfristigen Abwärtstrend fest, hierbei ging es bis Ende letzten Jahres auf 33,13 US-Dollar talwärts, nach einem Test der Widerstandszone um 65,00 US-Dollar zum Jahreswechsel knickte die Aktie erneut ein und gab auf 31,57 US-Dollar in der ersten Jahreshälfte 2023 nach. Seither scheint sich eine Bodenbildungsphase durchgesetzt zu haben, die mithilfe weiterer Kursgewinne einen erfolgreichen Abschluss erleben könnte und dadurch untergeordnet ein Trendwechsel zustande kommen dürfte. Am Hauptabwärtstrend würde dies allerdings noch nichts ändern.

Gröbste überstanden?!

Der aktuelle Handelsbereich zwischen 31,57 und 40,68 US-Dollar gilt zunächst als Plattform der Bodenbildungsphase, erst darüber darf von einem untergeordneten Trendwechsel mit vorläufigen Zielen bei 43,56 und darüber 45,16 US-Dollar gesprochen werden. In der Spitze könnte hieraus sogar Aufwärtspotenzial an eine im Februar gerissene Kurslücke um 48,96 US-Dollar hervorgehen. Ein Verbleib in aktuellen Handelsspannen ist dagegen als neutral zu bewerten, Hinweise für einen Test der Jahrestiefs bei 31,57 US-Dollar würden sich unterhalb von 33,81 US-Dollar ergeben. Anhaltspunkte hierauf sind derzeit allerdings nicht zu erkennen.