KORREKTUR: Aktien Osteuropa Schluss: Durchweg Kursgewinne

PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU/MOSKAU (dpa-AFX) - An den wichtigsten Börsenplätzen Osteuropas ist es am Dienstag aufwärts gegangen. Die Stimmung blieb aber trotzdem verhalten. Grund sind die am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag anstehenden Leitzinsentscheidungen der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank (EZB).

An der Warschauer Börse legte der polnische Leitindex Wig-20 um 0,37 Prozent auf 2181,76 Punkte zu. Der breit gefasste Wig schloss 0,31 Prozent höher bei 71 941,81 Einheiten. Umsatzstärkster Wert waren KGHM Polska mit plus 5,1 Prozent an der Spitze im Wig-20. Die Papiere von JSW kletterten um 2,4 Prozent hoch.

In Ungarn stieg der Bux um 0,39 Prozent auf 53 758,66 Zähler. Ungarns Notenbank senkte angesichts einer nachlassenden Inflation ihren Schlüsselzins für Einlagen das dritte Mal in Folge um einen vollen Prozentpunkt. Ihren Leitzins beließ die Notenbank bei 13 Prozent. Zudem stellte sie eine weitere vorsichtige Lockerung ihrer Geldpolitik in Aussicht.

Unter den ungarischen Standardwerten legten OTP bei hohen Umsätzen um ein Prozent zu. Mol stiegen um 0,6 Prozent. Gedeon Richter verloren 1,4 Prozent.

Der Prager PX stieg um 0,13 Prozent auf 1335,33 Punkte. Mit plus 1,1 Prozent gingen CEZ aus dem Tag. Komercni Banka büßten 0,5 Prozent ein.

An der Moskauer Börse gewann der RTS-Index 1,49 Prozent auf 1038,57 Punkte.