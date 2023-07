ANALYSE-FLASH: Jefferies hebt Ziel für Alphabet-A-Aktie auf 165 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die A-Aktie von Alphabet nach Quartalszahlen von 150 auf 165 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Google-Mutterkonzern habe im Werbe- und Cloud-Geschäft seine Fähigkeiten bezüglich des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz (KI) bewiesen und mit den Bruttoerlösen die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr sollte eine weitere Geschäftsbeschleunigung vom Tief im Schlussquartal 2022 zeigen. Zudem sei die Aktie attraktiv bewertet./gl/mis

