DAX: Augen zu und durch…

Dow Jones, S&P 500 und DAX tendieren vor den beiden entscheidenden Zinssitzungen der EZB und FED klar aufwärts, wobei die US-Indizes eine deutlich stärker ausgeprägte Rallye verfolgen. Für den DAX hat sich für die Wochenmitte nun ein potenzielles Ausbruchsszenario mit Zielen an den Rekordständen ergeben.

Grund zu dieser Annahme liefert ein knapper, dennoch eindeutiger Tagesschlusskurs oberhalb von 16.200 Punkten, die nächsten Ziele könnten nun bei 16.290 und schließlich den Rekordständen bei 16.427 Punkten liegen. Zeitgleich würde dies mit einer Auflösung einer inversen SKS-Formation seit Mitte Juni einhergehen.

Taucht der DAX dagegen zur Unterseite ab und reißt die Kursmarke von 16.100 Punkten mit sich, müsste unmittelbares Korrekturpotenzial um 15.909/16.000 Punkte zwingend einkalkuliert werden.

Neben dem US-Zinsentscheid um 20:00 Uhr sollte sich der Blick zuvor auf Europas Geldmenge M3 per Juni und die Kredite an die privaten Haushalte ebenfalls aus Juni um 10:00 Uhr richten. MBA-Hypothekenanträge aus der Vorwoche der USA stehen um 13:00 Uhr auf der Agenda, China meldet um 16:00 Uhr noch den Index der Frühindikatoren per Juni.