EQS-News: PNE und S.E.T. Select Energy wollen gemeinsam E-Fuels aus grünem Wasser-stoff in Südafrika herstellen und vermarkten

PNE und S.E.T. Select Energy wollen gemeinsam E-Fuels aus grünem Wasser-stoff in Südafrika herstellen und vermarkten



26.07.2023 / 13:13 CET/CEST

Corporate News PNE und S.E.T. Select Energy wollen gemeinsam E-Fuels aus grünem Wasserstoff in Südafrika herstellen und vermarkten Bis zu 500.000 Tonnen E-Fuels pro Jahr mit Hilfe von Wind- und Sonnenenergie

Absichtserklärung soll wirtschaftliche Machbarkeit prüfen Cuxhaven / Hamburg, 26. Juli 2023 – Die PNE-Gruppe und die S.E.T. Select Energy GmbH (SET) planen, gemeinsam synthetische Kraftstoffe aus Erneuerbaren Energien (E-Fuels) in Südafrika zu erzeugen und zu vermarkten. Eine entsprechende Absichtserklärung haben die beiden Unternehmen heute in Hamburg unterzeichnet. Das Projekt an der Westküste Südafrikas soll pro Jahr bis zu 500.000 Tonnen E-Fuels erzeugen, die aus grünem Wasserstoff gewonnen werden, der über Elektrolyse erzeugt wird. Der Elektrolyseur mit einer Nennleistung von 1 GW wird mit Energie aus Windparks und Photovoltaik-Anlagen betrieben. Markus Lesser, Vorstandsvorsitzender von PNE, sagt zur Unterzeichnung der Absichtserklärung: "Wir freuen uns, gemeinsam mit SET dieses wegweisende Projekt anzugehen. Es zeigt einmal mehr, dass beim Klimaschutz global gedacht und gehandelt werden muss. Zugleich ist es für uns bereits das zweite Power-to-X-Projekt in Südafrika und ein weiterer Meilenstein bei der Umsetzung unserer Unternehmensstrategie.“ Als Clean Energy Solutions Provider steht PNE für ganzheitliche Lösungen im Bereich sauberer Energie. Das beweist diese Kombination aus Wind- und Sonnenenergie in Verbindung mit der Herstellung und Weiterverarbeitung von grünem Wasserstoff. York zu Dohna, Co-CEO von SET, fügt hinzu: "Die grüne Energieversorgung wird immer globaler: Das geplante Projekt in Südafrika zeigt, wie die Energiewende über Landesgrenzen und Kontinente hinweg funktioniert und verzahnt ist. Südafrika als Standort für Erneuerbare Energien und Exportlogistik stellt einen Vorteil dar, der E-Fuels sowohl für lokale als auch für internationale Abnehmer verfügbar macht. Wir freuen uns, PNE als Handels- und Logistikpartner bei diesem spannenden Projekt zu begleiten. Als Energiehandelsunternehmen sind wir prädestiniert dafür, auch neue Energieträger wirtschaftlich und flexibel vom Erzeuger zum Verbraucher zu bringen.“ Da der Projektstandort über keine große Netzkapazität verfügt, fiel die Entscheidung, E-Fuels aus Wind- und Sonnenergie herzustellen und den Elektrolyseur nicht über das nationale Stromnetz zu versorgen. Das für die Elektrolyse benötigte Wasser wird nicht etwa aus knappen Trinkwasserreservoirs gewonnen, sondern stammt aus dem Meer und durchläuft vor der Verwendung eine Entsalzungsanlage. Die strategische Partnerschaft zwischen dem Projektierer und dem Handelsunternehmen soll die wirtschaftlich tragfähige Vermarktung der grünen E-Fuels an potenzielle Abnehmer sicherstellen, also dafür sorgen, dass die E-Fuels zu den Verbrauchern gelangen. Die Einbindung eines Händlers wie SET in dieser frühen Phase unterstützt die Machbarkeit des Projekts und sichert die Nachhaltigkeit. SET und die südafrikanische PNE-Tochter WKN Windcurrent prüfen derzeit in der Pre-Feasibility-Phase die Logistik und Verfügbarkeit von Rohstoffen und Produkten. Über S.E.T Select Energy GmbH Das Hamburger Handelsunternehmen SET nutzt seine jahrzehntelange Erfahrung und Expertise im globalen Handel mit Energie und Rohstoffen, um die Energiewende mit voranzutreiben. Das Familienunternehmen ist seit 1985 verlässlicher Partner für Unternehmen und Vertriebspartner weltweit. Dabei umfasst das Leistungsspektrum die gesamte physische Wertschöpfungskette: Von Raffinierung über Finanzierung, Logistik und Risikomanagement bis hin zur lokalen Distribution konventioneller und neuer Energieträger. Seit 2021 verantwortet dabei die “Select New Energies” innerhalb der SET Gruppe verschiedene Projekte und Kooperationen im Bereich grüner Energie (Hydrogen, E-Mobilität, Recycling, Bio-Fuels etc.). Über die PNE-Gruppe Die international tätige PNE-Gruppe ist im SDAX sowie im TecDAX gelistet und mit den Marken PNE und WKN einer der erfahrensten Projektierer von Windparks an Land und auf See. Auf dieser erfolgreichen Basis hat sie sich zu einem „Clean Energy Solutions Provider“, einem Anbieter von Lösungen für saubere Energie weiterentwickelt. Von der ersten Standorterkundung und der Durchführung der Genehmigungsverfahren, über die Finanzierung und die schlüsselfertige Errichtung bis zum Betrieb und dem Repowering umfasst das Leistungsspektrum alle Phasen der Projektierung und des Betriebs. Neben der Projektentwicklung gewinnt die Stromerzeugung mit eigenen Windparks zunehmend an Bedeutung. Darüber hinaus sind Photovoltaik, Speicherung und Dienstleistungen Teil des Angebotes. Die PNE beschäftigt sich dabei auch mit der Entwicklung von Power-to-X-Lösungen. Kontakt

PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 4721 / 718 - 453

