Gold: Korrekturwelle noch nicht fertig!

Seit einem Kursstand von 1.160 US-Dollar aus August 2018 befindet sich der Gold-Future in einer stetigen Aufwärtsphase, hierbei gelang es in den Bereich von 2.070 US-Dollar bis Sommer 2020 zuzulegen. Auf der Unterseite wird der Goldpreis durch den langfristigen Aufwärtstrend gestützt, bewegt sich aber klar im oberen Drittel der Handelsspanne der letzten Jahre. Nachdem nun ein diesjähriger und seit Mai bestehender Abwärtstrend erfolgreich beendet werden konnte, tut sich die Möglichkeit einer inversen SKS-Formation auf, nicht allerdings ohne einen weiteren Dip auf der Unterseite!

1-2-3-Konsolidierung nicht fertig

Auf Sicht der nächsten Tage sollten sich Investoren ausgehend von den Vorwochenhochs bei 1.987 US-Dollar auf eine weitere Korrekturwelle einstellen, in etwa in den Bereich der mutmaßlichen linken Schulter der inversen SKS-Formation um 1.939 US-Dollar. Ein Anstieg in den Widerstandsbereich der letzten vier Wochen und zeitgleich Nackenlinie bei grob 1.985 US-Dollar dürfte nach dieser These im Anschluss anstehen, ein Kursanstieg darüber könnte schließlich weiteres Kurspotenzial zurück an die Rekordstände von 2.081 US-Dollar freisetzen.