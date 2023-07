Andritz bekräftigt Ausblick nach Gewinnsprung

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2023. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Anlagenbauer Andritz hat nach deutlichen Zuwächsen im zweiten Quartal seinen Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigt.

Der Nettogewinn stieg um 27,8 Prozent auf 122,3 Millionen Euro, wie das österreichische Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Betriebsergebnis (Ebita) legte um 15,4 Prozent auf 174,1 Millionen Euro zu. Der Umsatz kletterte um 19,9 Prozent auf gut 2,1 Milliarden Euro. Andritz verbuchte einen um 5,2 Prozent erhöhten Auftragseingang in Höhe von 2,3 Milliarden Euro, so dass nun Aufträge über 10,6 Milliarden Euro in den Büchern stehen. Andritz bekräftigte die Erwartung, dass Umsatz und Ergebnis im Gesamtjahr deutlich über dem Niveau von 2022 liegen werden.

